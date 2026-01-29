투자유치 넘어 '고용 안착'까지… 부산진해경자청, 투자·입주기업 구인난 해결 4자 지원체계 가동

경자청·입주기업협·부산경제진흥원·경남투자경제진흥원, 고용 지원



가이스링거 등 4곳, 2028년까지 200여명 신규채용 현장행정 강화

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)이 투자 및 입주기업 구인난을 해결하기 위한 고용지원 체계를 가동한다.

부산진해경자청은 29일 청사에서 입주기업 인력 확보 지원을 위한 '4자 간 고용지원 업무협약(MOU)'을 체결했다고 알렸다.

협약식에 박성호 경자청장을 비롯해 이수태 부산진해경제자유구역 입주기업협의회장, 송복철 부산경제진흥원장, 오재호 경남투자경제진흥원장이 참석했다.

이 협약은 부산진해경제자유구역 내 투자·입주기업의 실제 채용 수요를 중심으로 관계기관 간 역할을 명확히 하고 고용지원 기능을 유기적으로 연계하기 위해 마련됐다.

경제자유구역은 글로벌 기업 유치와 대규모 투자 프로젝트가 이어지며 산업 기반이 빠르게 확대되고 있다. 생산·물류·관리 전반에서 인력 수요는 지속적으로 발생하고 있으나 채용 정보를 체계적으로 관리·연계하는 구조는 제한적이라는 판단에서 이번 시스템의 필요성이 제기됐다.

경자청은 이런 한계를 해소하기 위해 입주기업 채용 수요를 행정적으로 관리하는 고용지원 연계 모델을 새롭게 설계하고 이번 협약을 통해 이를 공식화했다. 협약 체결 이후에는 채용이 임박한 투자·입주기업을 고용지원 기관의 우선 지원 대상 기업으로 관리하며 채용 단계별 맞춤형 지원을 진행할 예정이다.

협약에 따라 각 기관은 입주기업 채용 수요를 지속적으로 관리하고 청년·지역 인재를 우선 알선한다. 아울러 채용 공고와 기업 정보를 관련 정보망에 우선 게시하고 취업박람회와 공공 고용지원 프로그램 연계에도 협력한다.

경자청은 협약의 총괄 기관으로 입주기업 채용 수요와 고용 성과를 종합 관리한다. 입주기업협의회는 기업 현장의 수요를 전달하고 부산경제진흥원과 경남투자경제진흥원은 구직자 매칭과 고용지원 사업을 연계해 현장에서 체감할 수 있는 성과 창출을 지원한다.

초기 수혜기업으로 올카고유엘에스, 나이가이트랜스라인, 부산케이블앤엔지니어링, 가이스링거 등 부산진해경제자유구역 주요 투자·입주기업이 참여했다. 이들 기업은 사업 확장과 연계해 2028년까지 200여명 규모의 신규 채용을 계획하고 있으며 이번 고용지원을 통해 인력 확보를 추진할 예정이다.

박성호 청장은 "투자는 유치 이후 어떻게 정착하고 성장하느냐가 중요하다"며 "이번 고용지원 협약은 입주기업의 채용 수요를 정책적으로 관리하고 지원하겠다는 의지"라고 말했다.

송복철 부산경제진흥원장은 "기업과 구직자 간 정보 격차를 줄이고 기업 수요에 기반한 맞춤형 지원으로 실질적인 인력 매칭 성과로 이어지도록 지원하겠다"고 했다.

오재호 경남투자경제진흥원장도 "입주기업의 채용 수요가 지역 일자리로 연결될 수 있도록 고용지원 협력을 강화하겠다"고 전했다.

경자청은 이번 협약을 계기로 투자 유치 중심 정책에서 나아가 고용과 정주 여건까지 아우르는 투자 관리 체계를 단계적으로 구축할 계획이다. 초기 수혜기업 외에도 향후 고용지원 체계에 순차적으로 편입해 지원 범위를 넓혀갈 방침이다.

