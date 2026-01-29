본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

'매출·생산 올랐다'… 광주·전남 기업 체감경기 상승 전망

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.01.29 14:35

수정2026.01.29 15:12

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
'매출·생산 올랐다'… 광주·전남 기업 체감경기 상승 전망
AD
원본보기 아이콘

광주·전남 지역 기업들의 체감경기가 한동안 상승될 것으로 전망됐다.


29일 한국은행 광주전남본부가 광주·전남지역소재 601개 사업체를 대상으로 1월 기업의 체감경기를 조사한 결과 제조업 기업심리지수(CBSI)는 83.7로 전월에 비해 5.4p 상승했고, 다음 달 전망 CBSI는 80.6으로 전월보다 1.7p 올랐다.

비제조업 기업심리지수(CBSI)는 92.2로 전월에 비해 2.9p 상승했고, 다음달 전망 CBSI는 92.4로 전월보다 8.8p 상승했다.


이번 조사에 응답한 업체 수는 527개(제조업 253개, 비제조업 274개)다.


제조업의 경우 생산(기여도 2.8p), 신규수주(기여도 1.5p) 등이 기업심리지수 상승 요인으로 작용했다.

제조업 업황은 광주·전남지역의 1월 중 실적이 60으로 전월에 비해 3p 상승했고, 다음 달 전망은 55로 전월과 동일한 수준을 유지했다.


이달 실적은 78로 전월에 비해 13p 상승했고, 매출은 70으로 전월에 비해 1p 올랐다.


제조업의 경영애로사항으로는 경쟁심화, 내수부진, 불확실한 경제상황 등이 큰 비중을 차지했다.


전월에 비해 불확실한 경제상황(+4.5%p), 인력난·인건비상승(+2.7%p) 등의 비중이 증가한 반면, 내수부진(-4.1%p), 원자재가격 상승(-2.3%p) 등의 비중은 감소했다.


비제조업의 경우 매출(기여도 +1.7p), 채산성(기여도 +1.1p) 등이 기업심리지수 상승 요인으로 작용했다.


광주·전남지역 비제조업 기억의 1월 중 실적은 66으로 전월에 비해 1p 하락한 반면, 다음달 전망은 67로 전월에 비해 7p 상승했다.


매출 실적은 70으로 전월에 비해 6p 올랐고, 다음달 전망은 72로 전월에 비해 10p 상승했다.


'매출·생산 올랐다'… 광주·전남 기업 체감경기 상승 전망 원본보기 아이콘

비제조업의 경영애로사항으로는 내수부진, 인력난·인건비 상승, 경쟁심화 등이 큰 비중을 차지했다. 전월에 비해 계절적 요인(+3.3%p), 경쟁심화(+1.9%p) 등의 비중은 증가한 반면, 인력난·인건비 상승(-2.5%p), 자금부족(-1.8%p) 등의 비중은 감소했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1조3000억 규모 특별배당 "주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

감사원 "尹관저 골프연습장, '초소 공사'로 꾸며 불법 신축"

계엄 당일 국회 침투한 김현태 前707단장 파면

새로운 이슈 보기