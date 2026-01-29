본문 바로가기
김경, 4번째 경찰 조사 출석…"국민께 심려끼쳐 죄송"

오지은기자

입력2026.01.29 10:15

언론사 홈 구독
공천헌금 의혹 사건 관련 소환조사

1억원 공천헌금 의혹으로 수사를 받는 김경 전 서울시의원이 경찰 조사에 출석했다.


서울경찰청 공공범죄수사대는 29일 오전 9시40분부터 서울경찰청 마포청사에서 김 전 시의원을 피의자 신분으로 소환 조사하고 있다. 뇌물 공여 등 혐의를 받고 있다. 지난 11일 첫 소환을 시작으로 이번이 4번째 조사다.

김경 전 서울시의원이 29일 서울경찰청 공공범죄수사대에서 경찰 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

이날 김 전 시의원은 경찰에 출석하며 "국민께 심려 끼쳐 드린 점 죄송하다"며 "제가 지금 할 수 있는 것은 조사에 성실히 임하는 것뿐"이라고 말했다. 강선우 의원 외 다른 의원에게 후원한 적 있느냐는 취재진 질문에는 답하지 않고 조사실로 이동했다.

김 전 시의원은 2023년 전 서울시의장 양모씨의 서울 강서구청장 보궐선거 공천에서 로비했다는 의혹을 받는다. 경찰이 확보한 김 전 시의원 전직 보좌진의 컴퓨터(PC), 이른바 '황금 PC'에는 김 전 시의원의 통화녹취 120여개가 담겼는데 당시 민주당 지도부였던 A 의원에게 공천 헌금 제공을 양씨와 함께 모의하는 내용도 담긴 것으로 전해졌다. 양씨는 A 의원의 측근으로 분류된다.


경찰 관계자는 "PC에 대한 포렌식이 끝나 현재 내용을 분석 중"이라며 "김 전 시의원에 대한 조사를 병행할 예정"이라고 말했다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

