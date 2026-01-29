부산대·부산교대, 통합 앞두고 지역 돌봄부터 손잡았다

글로컬대학 선정 이후 첫 공동 봉사



금정구, 아동·어르신 맞춤 돌봄 실천

부산대학교와 부산교육대학교가 대학 통합을 앞두고 지역사회 돌봄 현장에서 먼저 협력의 발걸음을 내디뎠다.

글로컬대학 사업 선정으로 2027년 통합을 준비 중인 두 대학이 구성원 간 교류와 연대를 지역사회 봉사로 실천하며 상생 모델을 구체화하고 있다.

부산대학교 총학생회(총학생회장 최연우)는 부산교육대학교와 함께 지역사회 취약계층을 지원하는 '2026 지역사회 봉사 프로그램'을 28일부터 30일까지 3일간 부산 금정구 일대에서 운영한다고 29일 전했다.

이 프로그램은 대학생 주도의 지역 상생 실천을 목표로 마련됐다. 부산대와 부산교대 학생 총 117명이 참여, 금정구와 금정구노인복지관도 협력해 아동과 홀로 사는 어르신을 대상으로 교육·정서 교류와 생활 지원 활동을 진행한다.

봉사단은 28일 금정구 내 아동보육시설을 찾아 놀이 보조와 정서 활동 등 아동 대상 프로그램을 운영했다. 이어 29∼30일에는 홀로 어르신 가구 120세대를 직접 방문해 생필품으로 구성된 생활지원 키트를 전달하고 말벗 봉사 등 정서·생활 지원 활동을 펼칠 예정이다. 대상별 특화 프로그램과 가가호호 방문 방식, 대학 간 연계 참여를 통해 현장 밀착형 돌봄 모델을 구현했다는 평가다.

부산대 총학생회는 그간 학생 복지와 공동체 강화를 위한 봉사활동을 꾸준히 이어왔다. 최근에는 환경 보호를 주제로 한 '플로깅'을 정례화하며 사회공헌 영역을 확장해 왔으며, 이번 프로그램을 계기로 돌봄과 정서 지원 분야로 활동 범위를 넓힐 계획이다.

프로그램 종료 후에는 참여 학생을 대상으로 설문과 피드백을 실시해 성과를 점검하고 개선 과제를 도출한다. 이를 바탕으로 학생회 주도의 봉사활동 정례화와 공공·교육기관 연계 확대 방안도 검토할 예정이다.

부산대와 부산교대는 이번 공동 봉사가 지역사회 취약계층에 대한 이해를 높이는 동시에, 통합을 준비하는 과정에서 학생들이 먼저 협력과 연대의 경험을 쌓는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.





