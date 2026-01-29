인천공항, 도착수하물 모바일 조회 서비스 개시

제1여객터미널 전체 항공사 대상

세관과 협업해 추후 2터미널로 확대

인천국제공항공사는 인천공항본부세관과 함께 30일부터 제1여객터미널 도착 여객을 대상으로 인천공항 모바일 앱을 통한 '실시간 도착 수하물 정보 조회 서비스'를 제공한다고 29일 밝혔다.

인천공항 전경 사진. 인천국제공항공사 AD 원본보기 아이콘

양 기관은 국민들에게 보다 효율적이고 편리한 공항 이용 경험 제공을 목표로 상호 협력해 왔으며, 정보공유 등 디지털 협업을 거쳐 인천공항 출발 수하물에 대해서만 제공되던 수하물 조회 서비스를 도착 수하물까지 확대했다.

또한, 특정 항공사에서만 운영되던 서비스가 제1여객터미널 취항 항공사 전체(68개)로 확대되면서 더 많은 여객들의 편의가 높아질 것으로 기대된다.

세관이 수하물 정보를 공사 시스템에 제공하면 공사는 별도 앱을 통해 도착 수하물이 나오기 시작하는 시간과 전 과정을 실시간으로 여객들에게 안내한다.

서비스 이용을 원하는 여객들은 구글 플레이스토어 또는 앱스토어에서 '인천공항+앱'을 설치하여 항공사에서 발권한 수하물 태그(Tag)를 스캔하거나 직접 입력하면 된다.

이번 서비스 도입으로 여객들은 수하물 예상 수취시간을 실시간으로 확인하고, 자신의 수하물이 정상적으로 도착했는지 신속하게 파악할 수 있어 불필요한 대기 시간을 줄일 것으로 예상된다.

양 기관은 올해 하반기까지 협력을 지속함으로써 제2여객터미널 이용 여객까지 서비스 적용을 확대할 계획이다.

박헌 인천공항본부세관장은 "이번 협력을 통한 데이터 개방이 국민들에게 큰 편의를 제공하게 될 것이다"며 "앞으로도 세관 빅데이터를 활용하여 대국민 서비스를 적극 개선하도록 노력하겠다"고 말했다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 "앞으로도 공사는 여객의 편의를 최우선으로 하여 유관 기관과 함께 다방면에서 고객경험을 개선할 수 있는 서비스를 고안해 나가겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>