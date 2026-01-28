본문 바로가기
안성시, '안성사랑카드' 2월 한달간 최대 20% 혜택 제공

정두환기자

입력2026.01.28 14:55

인센티브 10%+캐시백 10% 제공
충전한도도 50만→70만원으로 상향

경기도 안성시는 설 명절을 앞두고 2월 한 달간 지역화폐인 '안성사랑카드'에 20%의 충전·캐시백 혜택을 제공한다고 28일 밝혔다.

안성시, '안성사랑카드' 2월 한달간 최대 20% 혜택 제공
시는 안성사랑카드 인센티브를 기존 8%에서 10%로 상향하고, 1인당 충전 한도 역시 기존 50만원에서 70만원으로 확대한다. 이에따라 이 기간 소비자는 충전으로 최대 7만원의 혜택을 누릴 수 있다.


시는 충전 결제 금액의 10%를 캐시백 형태로 지원하는 소비지원금도 함께 운영한다. 1인당 캐시백 한도는 5만원이다. 단 예산이 소진될 경우 사업이 조기 종료될 수 있다.

시 관계자는 "설 명절을 앞두고 골목상권에는 활력을, 가계에는 실질적인 도움을 드리기 위해 이번 행사를 마련했다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
