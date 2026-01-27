정명근 화성시장 "구청 출범으로 '30분 행정생활권' 열 것"

신년 기자회견 개최…"구별 차별화 성장 전략 마련"

AI미래도시·문화·화성형 기본사회 정책도 강화

정명근 경기도 화성시장이 다음 달 4개 구청 출범을 기점으로 '내집 앞 30분 행정 생활권 시대'를 열겠다는 구상을 내놨다.

정명근 화성시장이 27일 화성동탄중앙도서관에서 개최한 신년 기자회견에서 올해 시정 방향을 설명하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

정 시장은 27일 화성동탄중앙도서관에서 신년 기자회견을 열고, 4개 구청 출범을 시작으로 한 시정 운영 방향과 도시의 발전을 위한 4대 전환 전략을 제시했다

정 시장이 제시한 4대 전환 전략은 ▲4개 구청 시대 ▲AI·미래경제도시 ▲문화의 힘 ▲화성형 기본사회 등이다.

정 시장은 "화성 변화의 중심에는 시민이 있고 도시의 미래는 시민이 결정한다"며 "4대 대전환으로 더 화성다운 대도약을 이끌겠다"고 말했다.

정 시장은 특히 "만세·효행·병점·동탄 등 4개 구 출범은 생활권 중심의 행정 체제의 출발점"이라며 "'내 집 앞 30분 행정생활권' 시대를 여는 핵심 기반"이라고 했다.

도시 행정 체제는 시청이 도시의 종합적인 방향을 설계하고, 구청은 생활권별 특성에 맞춘 행정을 실행하며, 읍·면·동은 현장 밀착 서비스를 제공하는 구조로 세분화해 시민 접근성과 행정 속도를 높인다는 계획이다.

구별 미래 발전 전략도 제시했다. 만세구는 바이오·모빌리티·인공지능(AI) 산업 생태계와 서해안 관광자원 및 화성국제테마파크를 연계한 융복합도시로 육성한다.

효행구는 '교육 중심의 자연 친화 정주도시', 병점구는 '역사와 첨단기술이 공존하는 사람 중심의 성장도시'로 성장시킨다는 복안이다. 동탄구는 '4차산업을 선도하는 미래산업 경제도시'로 성장시킨다는 전략이다.

시는 권역별 성장을 하나로 잇는 교통 혁신에도 집중한다. 현재 진행 중인 철도 사업을 차질 없이 추진하는 한편 신규 추진 중인 철도 계획은 제5차 국가철도망구축계획에 반영될 수 있도록 행정력을 모은다는 방침이다.

시는 미래경제도시 실현을 위해 현재 시가 진행 중인 78개의 AI 사업을 보다 체계적으로 통합 추진하는 'AI스마트전략실'을 다음 달 신설한다. 기존 '스마트도시통합운영센터'는 AI 확산의 컨트롤타워 역할을 하는 'AI혁신센터'로 개편한다.

이와 함께 AI전시회인 MARS 2026 개최(12월), 영재교육원 및 AI혁신학교 운영, 자율주행 리빙랩 실증, 지능형 CCTV 전환, AI 기반 실종자 고속 검색 시스템 등 시민 안전과 직결된 분야에도 AI를 확대 적용한다.

민선 8기 목표로 내세운 25조 원 규모의 기업투자 유치와 2307억 원 규모의 창업투자펀드를 통해 유망 벤처·스타트업을 유니콘 기업으로 육성해 나간다는 계획이다.

문화 인프라 확충에도 속도를 낸다. 화성예술의전당, 화성동탄중앙도서관을 비롯해, 화성시립미술관, 국립고궁박물관 분관, 화성국제테마파크, 보타닉가든 화성 등의 문화 인프라를 바탕으로 역사·역사·자연이 어우러진 체류형 관광도시로 도약한다는 구상이다.

시는 화성형 기본사회 정책도 강화한다는 복안이다. 생애 주기별 맞춤형 지원을 늘리고 먹거리 기본 보장, 긴급복지, 권역별 의료체계 구축 등을 통해 촘촘한 안전망을 갖춰 나간다.

정 시장은 "화성은 시민의 목소리가 정책의 출발점이 되고, 그 변화가 일상에서 체감되는 도시"라며 "시민 한 분 한 분의 삶을 중심에 두고 인구 200만 시대의 미래를 시민과 함께 차분하고 흔들림 없이 만들어가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>