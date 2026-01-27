본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

고령·성주·칠곡, 고향사랑기부 상생 협력 실천

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.27 10:31

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

병오년 새해 맞아 상호교차 기부…지자체 간 협력 강화

고령군·성주군·칠곡군 기획부서가 병오년 새해를 맞아 고향사랑기부제 활성화와 지역 간 상생협력을 위한 따뜻한 나눔에 나섰다.


고령군 기획예산과(과장 신상진), 성주군 기획예산실(실장 황희성), 칠곡군 기획감사실(실장 윤지영)은 지난 26일 상호교차 기부 방식으로 고향사랑기부제에 동참하며 협력과 연대의 가치를 실천했다고 전했다.

이번 교차 기부는 평소 군정기획·홍보, 예산, 감사 분야 등에서 활발한 업무 교류를 이어오던 세 기관의 협력 성과로 추진됐다. 고령군 기획예산과의 제안으로 고령군은 성주군에, 성주군은 칠곡군에, 칠곡군은 고령군에 각각 100만원씩 기부하는 방식으로 진행됐다.


이를 통해 각 지자체는 고향사랑기부제 참여를 독려하는 동시에, 형식적인 협력을 넘어 실질적인 상생 모델을 제시했다는 평가다.


고령군 관계자는 "이번 상호교차 기부를 계기로 지자체 간 협력을 더욱 공고히 하고, 고향사랑기부제 활성화는 물론 다양한 분야에서 실질적인 상생협력을 통해 지역 공동 발전을 이어가겠다"고 말했다.

고령군청.

고령군청.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 껑충 뛴 새 노트북 "한 달 월급 다 쓰겠네" 500만원 육박…100만원씩 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박세리♥김승수, 결혼 발표"에 "축하해요" 온라인 후끈…알고보니 "낚였네"

美 80대 억만장자, 동안 비결은…"아침에 타월로 '이것' 한다"

이강인의 그녀 박상효, PSG 선수들 커플 모임서 포착

"패딩 입고 운전하지 마" 독일 자동차 전문가 경고…왜?

낮엔 구걸, 밤엔 사채업…인도 '부자 거지'의 두 얼굴

"그만두겠다고 했지만"…조력 사망은 멈추지 않았다

"또 품절되겠네"…이재용 회장 車 안에서 포착된 음료 화제

새로운 이슈 보기