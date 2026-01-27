고령·성주·칠곡, 고향사랑기부 상생 협력 실천

병오년 새해 맞아 상호교차 기부…지자체 간 협력 강화

고령군·성주군·칠곡군 기획부서가 병오년 새해를 맞아 고향사랑기부제 활성화와 지역 간 상생협력을 위한 따뜻한 나눔에 나섰다.

고령군 기획예산과(과장 신상진), 성주군 기획예산실(실장 황희성), 칠곡군 기획감사실(실장 윤지영)은 지난 26일 상호교차 기부 방식으로 고향사랑기부제에 동참하며 협력과 연대의 가치를 실천했다고 전했다.

이번 교차 기부는 평소 군정기획·홍보, 예산, 감사 분야 등에서 활발한 업무 교류를 이어오던 세 기관의 협력 성과로 추진됐다. 고령군 기획예산과의 제안으로 고령군은 성주군에, 성주군은 칠곡군에, 칠곡군은 고령군에 각각 100만원씩 기부하는 방식으로 진행됐다.

이를 통해 각 지자체는 고향사랑기부제 참여를 독려하는 동시에, 형식적인 협력을 넘어 실질적인 상생 모델을 제시했다는 평가다.

고령군 관계자는 "이번 상호교차 기부를 계기로 지자체 간 협력을 더욱 공고히 하고, 고향사랑기부제 활성화는 물론 다양한 분야에서 실질적인 상생협력을 통해 지역 공동 발전을 이어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



