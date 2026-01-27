경찰, '다차로·회전식 단속장비'로 운영 효율화 모색

다차로 장비에 팬틸트 달아 4개 차로 단속

장비 1대로 2대 설치한 효과…"예산 절감"

경찰이 급증하는 무인교통단속장비를 효율적으로 관리하기 위해 '다차로·회전식 단속장비'를 도입한다. 사고 예방은 물론, 예산 절감 효과를 높여 운영 효율화를 꾀한다는 방침이다.

경찰청은 편도 3차로 이상을 단속할 수 있는 다차로·회전식 단속장비를 도입한다고 27일 밝혔다. 다차로 단속장비는 편도 3차로 이상 도로에서 최소 3개 차로를 인식·단속하는 장비로, 여기에 팬틸트(회전 카메라)를 부착해 회전 기능을 활용하면 최대 4개 차로까지 단속할 수 있다. 장비 1대로 2대를 설치한 효과를 내 예산을 절감할 수 있고, 정기 검사비 및 위탁 관리비 등 운영비도 절반가량 줄어든다.

서울 서대문구 경찰청. 아시아경제 AD 원본보기 아이콘

경찰에 따르면 무인단속장비는 2019년 8576대에서 지난해 2만8780대로, 갑절 이상 증가했다. 스쿨존에서 숨진 고(故) 김민식군 사고를 계기로 2020년 3월 시행된 이른바 민식이법(도로교통법 및 특정범죄가중처벌법 개정안)의 영향으로 풀이된다. 이 기간 무인단속장비 유지관리에 소요되는 비용도 크게 늘었다. 위탁 관리비 기준으로 2019년 351억원에서 지난해 671억원으로 약 91% 증가한 것으로 나타났다.

여기에 2021년 자치경찰제 시행 이후 고속도로 외 일반도로는 지방정부 예산으로 무인단속장비를 설치하고 있는데, 일반도로에서도 편도 3차로 이상 도로에 다차로·회전식 단속장비를 설치하면 구매 예산과 운영비 등 자원을 절감할 수 있어 경찰뿐 아니라 지방 재정에도 도움이 될 것으로 기대된다.

경찰청은 올해 고속도로 무인단속장비 구매시 고속도로 내 노후화된 무인단속장비를 다차로·회전식 단속장비로 교체할 예정이다. 기존에 20대가 설치돼 있던 7개소에 해당 장비 10대가 도입된다.

아울러 급증하는 무인단속장비의 효율적인 운영을 위하여 설치 기준을 강화하고 무인단속장비의 설치 적정 개소 수 등을 산정해 각 지자체 및 시도자치경찰위원회 등과 적극적으로 협의할 계획이다.

김호승 경찰청 생활안전교통국장은 "다차로·회전식 단속장비는 1대로 2대의 설치 효과를 낼 수 있는 장비"라며 "급증하는 무인단속장비의 효율적인 운영을 위해서도 지속해서 노력하겠다"고 말했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>