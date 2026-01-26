광주 서구, 전화 기록·걸음 수로 고독사 예방

1인 가구 등 1680명 대상 적용

광주광역시 서구는 고독사 위험이 높은 1인 가구의 전화 기록·걸음 수 등 데이터 기반의 '모바일안심케어서비스'를 운영한다.

이 사업은 비대면·대면 연계형 돌봄 서비스로 중·장년층 고위험 1인 가구 등 1,680명을 대상으로 운영한다. 대상자의 유·무선 전화의 수·발신 기록을 기반으로 일정 기간 통화 이력이 없을 경우 자동으로 안부콜을 발신하며 2차 안부콜까지 응답이 없을 경우 동 행정복지센터 담당자가 보호자에게 연락하거나 가정을 직접 방문해 안부를 확인한다.

모바일 앱을 활용한 디지털 돌봄 체계 구축에도 힘을 쏟고 있다. 지난해 9월부터 '똑똑안부확인서비스' 앱을 모바일안심케어서비스와 연동해 운영하고 있다. 이 앱은 대상자의 걸음 수 데이터를 활용해 위기 상황을 감지하고 보호자에게 즉시 알리는 SOS 호출 기능을 제공한다. 서구는 대상자 방문을 통해 앱 설치를 안내하고 보호자 등록과 위험군 분류 등 맞춤형 설정을 적극 추진할 방침이다.

한편 서구는 2025년 한 해 동안 총 5만758건의 안부확인을 실시했다. 이 가운데 3만3,509건은 자동 안부확인으로 처리됐다. 위기 가능성이 감지된 6,874건에 대해서는 담당 공무원이 직접 방문해 안부를 확인했다. 단순 점검을 넘어 실제 위기 상황을 조기에 발견하고 대응한 사례로 평가된다.

특히 여름철 폭염과 집중호우 기간에는 생활 안전을 집중 점검했다. 추석 연휴에는 비상근무체계를 가동해 확인 요청이 발생한 581건 모두 안부확인을 완료하며 돌봄 공백을 없앴다.

김이강 서구청장은 "가족과의 관계 단절로 사회적 고립에 놓인 위기가구를 지역사회가 함께 돌보겠다"며 "디지털 기술과 사람의 손길이 함께 작동하는 촘촘한 돌봄 안전망을 구축해 나가겠다"고 말했다.





