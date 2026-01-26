광주신세계, 동계 대학생 현장실습 열기 뜨거워~

2023년부터 지역 학생들 취업 도우미

매년 두차례·4주간 직무교육 콘텐츠 제작

광주신세계 동계 대학생 현장실습에 참여한 학생들이 이동훈 대표이사와 티타임을 하며 기념사진을 촬영하고 있다. 광주신세계 제공

㈜광주신세계가 지역 인재 육성을 목표로 진행하는 '대학생 현장실습 교육'이 참가자들의 열띤 관심으로 성황리에 마무리됐다.

지난해 12월 26일부터 4주간 진행된 2025학년도 동계 현장실습 교육은 전남대와 조선대에 재학 중인 지역 대학생들이 참여해 유통업 전반에 대한 이해를 높였다.

실습생들은 영업 등 판매부서 실습부터 마케팅 등 부서별 직무 교육, 팝업스토어 기획 등 실무와 밀접한 과제를 수행하며 트렌드 감각을 익혔다.

광주신세계 현장실습 교육은 지금까지 총 6회에 걸쳐 전남대와 조선대에서 65명의 학생이 참여했다.

참가 학생들은 개인별 포트폴리오 작성과 면접은 물론 팝업스토어 기획 등을 직접 진행해보며 유통업과 시장 트렌드를 경험했다.

2023년 전남대학교와 시작한 광주신세계 현장실습은 매회 큰 호응을 얻으며 조선대학교까지 참가 대상 범위를 확대했다.

광주신세계 현장실습 프로그램은 참여 대학들로부터 참가인원을 늘려달라는 요청을 받을 정도로 호응을 얻었다.

이처럼 광주신세계 대학생 현장실습은 지역 대학생들에게 취업 준비 인기 코스로 자리 잡았다는 평가를 받고 있다.

광주신세계는 현장실습 프로그램을 통해 지역대학과 기업의 협력모델을 만들어 인재들에게 진로 탐색의 기회를 제공하는 등 현지법인으로서 역할을 충실하게 실천하고 있다.

광주신세계 이동훈 대표이사는 "이번 현장실습이 미래 유통인을 꿈꾸는 지역 청년들에게 실질적인 성장의 발판이 됐기를 바란다"며 "앞으로도 현지법인으로서 지역 대학과 협력해 인재 양성을 위한 유익한 프로그램을 다양하게 고민하겠다"고 강조했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



