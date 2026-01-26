"올해 운세 어떨까?"…에버랜드, 2월 한 달간 '포춘마켓' 운영

'왓에버 시리즈' 두번째 기획

사주·타로 전문가 상담 등

떡국·포춘쿠키 등 체험형 행사도

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 병오년 설 연휴를 맞아 오는 2월 한 달간 신년 운세·행운을 테마로 한 스페셜 이벤트 '포춘마켓(Fortune Market)' 왓에버 시리즈를 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 에버랜드가 올해 도입한 월간 스페셜 프로젝트 '왓에버 시리즈'의 두 번째 기획이다. 지난 1월 '붕어빵 러쉬'에 이어, 2월에는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 선호도가 높은 사주·타로 등 운세 콘텐츠를 결합해 방문객 유치에 나선다는 전략이다.

에버랜드 타로점에서 모델들이 신년 바오패밀리 굿즈와 함께 타로를 체험하고 있다. 삼성물산

포춘마켓의 메인 체험존은 알파인 빌리지 앞 축제콘텐츠존에 조성된다. 주요 프로그램인 '운세를 마(馬)춘당'에서는 사주 및 타로 전문가의 무료 상담 서비스를 제공하며, 포춘마켓 기간 중 이색 신점 이벤트도 병행한다.

운세 플랫폼 '포스텔러'와 협업해 구축한 '운명의 AI 마(馬)차'에서는 키오스크를 통해 AI 사주, 타로, 주사위 등 다양한 방식의 운세 서비스를 이용할 수 있다. 이외에도 꽃이 그려진 행운의 메시지 카드를 골라보는 '꽃점', 나의 띠에 맞는 맞춤 운세를 뽑아보는 '12지신의 말 한마디' 체험 등이 운영된다.

고객 참여형 콘텐츠도 마련됐다. '말(馬) 트이는 포춘로드' 구역에서는 수정구슬 운세 점치기, 소원 부적 만들기, 잊고 싶은 기억을 적은 후 우물에 던져버리는 액운 쫓기 등 이색 프로그램을 즐길 수 있다.

에버랜드 캐릭터인 레니앤프렌즈가 붉은 말을 타고 있는 포토존 등 시그니처 포토스팟이 새롭게 조성되며, 타로술사로 변신한 도나 캐릭터가 등장하는 포토타임도 펼쳐진다.

포춘마켓 분위기를 더하는 굿즈와 먹거리도 다양하다. 복주머니, 한복 판다 인형 등 복(福) 테마 상품을 구매하면 포춘마켓 기념 코인을 선물하는데, 코인을 모으면 랜덤 부적이나 배지 등 기념품으로 교환할 수 있다.

또한 에버랜드 각 식당에서는 등갈비 오색 떡국, 얼큰 육전 조랭이 떡국 등 다양한 떡국 메뉴를 선보이고, 떡국 주문 고객에게는 레니앤프렌즈 행운 부적을 증정한다.

이 밖에도 포춘마켓 운영 기간 동안 동물원에서는 전문 주키퍼가 동물 생태에 대해 설명해주는 애니멀톡 시간에 동물들이 전하는 행운 메시지가 담긴 포춘쿠키를 선물하는 이색 이벤트도 진행된다.

에버랜드 관계자는 "설 연휴가 있는 2월을 맞아 고객들이 즐겁게 참여하며 좋은 기운을 나눌 수 있도록 운세와 행운을 테마로 한 포춘마켓을 준비했다"며 "올겨울 에버랜드에서 색다른 체험과 함께 행복한 추억을 만들어보시길 바란다"고 말했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



