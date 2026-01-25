송파구 '생활문화대학' 1년6개월 만에 재개강

41개 강좌로 확대 개편

서울 송파구(구청장 서강석)의 평생교육 프로그램 '생활문화대학'이 1년 6개월간의 휴강을 마치고 2월 2일 재개강한다.

생활문화대학 댄스 강조 모습. 송파구 제공. AD 원본보기 아이콘

송파문화예술회관 리모델링 공사로 2024년 6월부터 휴강했던 생활문화대학은 쾌적해진 교육환경에서 강좌를 기존 35개에서 41개로 확대해 운영한다. 1분기 강좌는 건강·스포츠, 문화예술, 음악 등 3개 부문으로 구성됐다. 신규 강좌로는 소도구 필라테스, 왈츠, 북난타, 가야금 등이 개설된다.

수강 접수는 기존 수강생은 오는 27일까지, 신규 수강생은 29일부터 2월 3일까지다. 송파구시설관리공단 홈페이지(esongpalife.or.kr)나 송파문화예술회관 1층 생활문화대학 사무실에서 신청할 수 있다. 생활문화대학은 1990년 개설돼 지역사회 평생교육 문화 확산에 기여해 왔다.

서강석 송파구청장은 "더 쾌적한 시설과 풍성해진 커리큘럼으로 재개강하게 되어 뜻깊다"며 "새롭게 단장한 공간에서 배움의 즐거움을 누리시길 바란다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



