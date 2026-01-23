영남대－대구상의－iM뱅크, ESG확산 업무협약

대구상공회의소(회장 박윤경)는 지난 22일 영남대학교 천마아트센터에서 영남대학교, iM뱅크와 함께 'ESG 확산과 지속가능한 생태계 조성'을 위한 3자간 업무협약을 체결했다.

이날 협약식에는 대구상공회의소 이상길 상근부회장을 비롯하여 영남대학교 최외출 총장과 iM뱅크 최상수 부행장이 참석했으며, 기관 간 연계를 통해 지역사회의 지속가능한 발전을 도모하고 사회적 가치를 실현하기 위해 추진됐다.

이상길 대구상의 상근부회장(왼쪽), 최외출 영남대총장(중앙) 최상수 iM뱅크 부행장이 업무협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다,

이번 협약을 통해 지속가능경영을 위한 정보 교류 및 연구 협력, 지속가능한 사회적 활동 공동 추진, ESG 실천과 확산을 위한 협력 활동 등에 상호 협력하기로 했다.

이상길 대구상의 상근부회장은 "ESG는 더 이상 선택이 아닌 기업과 사회의 지속가능한 성장을 좌우하는 핵심 기준"이라며 "대구상공회의소는 영남대, iM뱅크와 협력을 통해 지역의 지속가능한 경쟁력을 강화하고, 대구·경북이 ESG 선도지역으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



