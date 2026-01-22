본문 바로가기
이틀간 12㎝ 눈 폭탄…영광군, 대설·한파 대비 총력전

호남취재본부 심진석기자

입력2026.01.22 14:44

전 직원 투입 제설작업 실시

장세일 영광군수는 군청 직원들과 제설작업을 진행하고 있다. 영광군 제공

장세일 영광군수는 군청 직원들과 제설작업을 진행하고 있다. 영광군 제공

전남 영광군은 지난 21일부터 22일까지 이어진 대설에 대응, 군민 불편을 최소화하기 위해 전 직원이 참여하는 제설작업을 실시했다고 밝혔다.


기상청 등에 따르면 영광군은 이 기간 평균 12.6㎝ 이상의 눈이 내린 것으로 분석됐다. 이로 인해 교통 및 보행 안전 우려가 제기됐다.

군은 대설특보 발효 기간 제설 대비 상황반 및 읍·면이 협력해 총 29개 노선, 321㎞ 구간에 대한 제설작업을 밤샘으로 추진했다.


또 시가지 곳곳에 내린 눈으로 안전사고 우려가 지속됨에 따라 장세일 영광군수와 군청 전 직원들이 주요 시가지에 투입돼 도로와 교차로, 경사로, 보행자 통행 구간을 중심으로 마무리 제설작업과 미끄럼 방지 조치를 실시했다.


아울러, 장 군수는 제설 현장 점검과 함께 상수도 등 수도시설을 비롯한 생활 밀접 시설에 대한 안전 상태도 점검하며, 한파로 인한 시설 피해 예방과 군민 생활 불편 최소화에 만전을 기했다.

장 군수는 "대설특보는 해제됐지만, 잔설과 결빙으로 인한 안전사고 우려가 남아 있다"며 "군민의 안전을 최우선으로 사후 관리까지 철저히 하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

