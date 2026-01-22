경기도, AI 고독사 예방·대응 시스템 시군 확대 추진

경기도가 생활 데이터 분석과 인공지능 기술을 활용한 '경기도 AI 기반 고독사 예방·대응 서비스'를 올해도 이어간다.

고독사 예방·대응 서비스는 전력 사용량, 통신 기록, 활동 데이터 등을 인공지능(AI)으로 종합 분석해 고독사 위험 가능성을 예측하고 즉시 대응하는 시스템이다.

경기도는 고독사 위험 대상자를 선제적으로 발굴하고 늘어나는 사고를 막기 위해 2023년 데이터와 인공지능을 기반으로 한 대응 시스템을 구축했다.

지난해에는 휴일 관제 서비스를 확대 운영하고 출동 서비스를 도입해, 주말·공휴일 등 휴일에도 위급상황에 대응할 수 있는 운영 체계를 도입했다.

경기도는 똑D 앱을 활용해 외출 유도 이벤트를 실시하고 두뇌 활동 게임도 제공한다. 일상 활동을 늘려 사회적 고립을 예방하고 인지 저하를 늦추기 위한 취지다. 앱 이용 활성화를 위해 외출 실천이나 인지 활동 참여 시 인센티브도 지급할 계획이다.

이어진빛 경기도 AI프런티어정책과장은 "보건복지부 통계에 따르면 2023년 전국 고독사 발생 3661건 가운데 경기도가 922건으로 전체의 25.2%를 차지했다"며 "고독사 발생을 줄이기 위해 계속해서 AI 기반 고독사 예방·대응 서비스의 질을 높이고 전 시군으로 확대할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편 해당 서비스는 도내 8개 시군에서 운영 중이다. 경기도는 서비스 효과를 토대로 참여 희망 시군을 확대할 계획이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



