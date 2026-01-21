박정진 경남대 특임부총장, 육군학생군사학교 방문

학군단 교육 협력 방안 논의, 동계입영

박정진 경남대 특임부총장이 21일 오후 충북 괴산에 있는 육군학생군사학교를 방문해 관계자들과 간담회를 갖고, 양 기관 간의 상호 협력 방안에 대해 논의했다.

박정진 특임부총장 육군학생군사학교 방문 단체사진.

이번 방문은 학군단 운영 전반에 대한 이해를 높이고, 장교 양성 교육의 질적 수준을 제고하기 위한 협력 방향을 모색하고, 동계입영훈련에 참가 중인 경남대 학군단(ROTC) 후보생을 격려하고자 마련됐다.

이날 박정진 특임부총장은 경남대 ROTC 총동문회 조정현 회장, 김홍윤 총괄부회장 등 총동문회와 함께 육군학생군사학교 관계자들을 만나 학군단 교육과정과 훈련 체계, 대학과 군 간 협력 확대 방안 등 심도 있는 논의를 나눴다.

이어 현장에서 훈련 중인 경남대학교 학군단 후보생들을 만나 장교 후보생들의 훈련 여건과 교육 환경을 살피며, 국가와 사회에 기여하는 리더로 성장해 주길 바라는 격려의 말을 전했다.





