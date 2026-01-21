영천 화랑설화마을, '대형 친환경 놀이터' 개장…가족 체험 명소로 우뚝

친환경 목재 놀이시설 20여 종 확충…휴게 시설 갖춘 체류형 관광지로 변신

영천시의 대표 관광지인 화랑설화마을이 어린이들을 위한 대형 놀이시설을 새롭게 선보이며 가족 단위 관광객 유치에 본격적으로 나선다.

영천시는 화랑설화마을 내에 친환경 소재를 활용한 대형 조합놀이시설 설치를 완료하고 본격적인 운영에 들어갔다고 21일 밝혔다.

이번에 개장한 어린이 놀이시설은 친환경 목재로 제작된 대형 조합놀이대 20여 종으로 구성돼 있으며, 기존 화랑설화마을의 자연·역사적 분위기와 조화를 이루는 테마형 공간으로 조성됐다.

특히 기존 지역에서는 쉽게 접하기 어려운 대형 조합놀이시설을 도입해 차별화를 꾀했다.

놀이시설 주변에는 부모들을 위한 휴식 공간(퍼걸러)도 함께 조성해 가족 단위 방문객들이 보다 편안하게 머무를 수 있도록 했다.

이번 놀이시설 개장을 통해 화랑설화마을을 찾는 어린이들의 볼거리와 즐길 거리가 대폭 확대되고, 기존 체험·관람 콘텐츠와의 시너지 효과도 클 것으로 기대된다.

또한 대형 놀이시설을 활용한 어린이 단체 체험 및 현장학습 장소로서의 활용 가능성도 높아져 화랑설화마을의 관광 경쟁력 강화에 기여할 전망이다.

시 관계자는 "어린이 놀이시설 조성을 통해 화랑설화마을이 단순 관람형 관광지를 넘어, 가족이 함께 머무르고 즐기는 체류형 공간으로 한 단계 도약할 것으로 기대한다"며, "앞으로도 아이와 부모 모두가 만족할 수 있는 관광·휴식 공간 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.





