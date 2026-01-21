본문 바로가기
광주시교육청, '스마트기기 보급 사업' 우수사례 선정

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.01.21 11:29

광주시교육청 전경.

광주시교육청 전경.

광주시교육청은 스마트기기 보급 사업이 한국교육학술정보원 주관 '시도교육청 디바이스 전주기 우수사례 발굴 및 확산 방안 연구'에서 디지털기기 전주기 관리 분야 우수사례로 선정됐다고 21일 밝혔다.


이번 연구는 전국 시·도교육청을 대상으로 ▲디지털기기 도입 ▲학교 현장 활용 ▲유지·보수 ▲회수·재활용 등을 종합적으로 분석해 우수사례를 발굴하고 전국적으로 확산하기 위해 추진됐다.

연구에서 광주시교육청이 1인 1스마트기기를 보급하고 학교 수업은 물론 가정에서도 활용하도록 지원하는 정책이 디지털 교수·학습 혁신, 학습 격차 해소 등 두 마리 토끼를 모두 잡은 우수사례로 평가받았다.


이정선 교육감은 "1인 1스마트기기 보급 사업은 학생의 출발선이 달라도 배움의 기회만큼은 같아야 한다는 교육의 기본 원칙을 실현하는 정책"이라며 "단 한 명의 아이도 소외되지 않는 디지털 학습 환경이 조성되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
