본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

"가만 안 두겠다"는 자신 말리던 지인 흉기로 찌른 50대 긴급체포

영남취재본부 이세령기자

입력2026.01.21 11:56

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
"가만 안 두겠다"는 자신 말리던 지인 흉기로 찌른 50대 긴급체포
AD
원본보기 아이콘

말다툼한 사람을 해치겠다는 자신을 말린 지인을 흉기로 찌른 50대가 경찰에 붙잡혔다.


경남 마산동부경찰서는 50대 남성 A 씨를 살인미수 혐의로 21일 긴급체포했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 이날 0시 45분께 창원시 마산회원구 회원동의 한 주택에서 평소 알고 지내던 형인 50대 남성 B 씨를 흉기로 1회 찔러 살해하려 한 혐의를 받는다.


A 씨는 범행 직전 음주 상태로 과거 자신과 말다툼을 한 또 다른 지인에게 흉기를 들고 찾아가겠다고 B 씨에게 말한 것으로 파악됐다.


그는 B 씨의 주거지에서 "나와 다툰 사람이 있는데 가만두지 않겠다"라며 흉기를 갖고 나갔고, 이를 B 씨가 말리자 B 씨의 옆구리를 한 차례 찔렀다.

이에 B 씨는 중상을 입고 병원에 이송돼 치료받고 있다.


B 씨 이웃의 신고를 받고 출동한 경찰은 인근 여관에 숨어있던 A 씨를 이날 오전 4시 10분께 검거했다.


A 씨는 경찰 조사에서 범행을 시인한 것으로 알려졌다.


경찰은 정확한 범행 경위 조사 후 A 씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔아보니 현실은 딴 세상 "사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"달러 풍부하다는데…연일 고공행진" 환율, 구조 알고 투자해볼까

"음주운전 세 번"이라던 '흑백요리사' 임성근…알고보니 4차례 적발

국민 배우 자택서 마약 발견…요네쿠라 료코 검찰 송치

살 때와 팔 때 가격 차이 최대 16만 원…뉴스서 본 금값, 실제와 다른 이유 보니

유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"

"내 집 마련도 전세살이도 팍팍하네"치솟는 금리에 서민들 '한숨'

금·은 값은 뛰는데비트코인은 왜 떨어질까

새로운 이슈 보기