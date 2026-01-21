본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

구미시의회, 제293회 임시회 폐회

영남취재본부 김이환기자

입력2026.01.21 09:00

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

조례안(의원발의 8건) 13건, 동의안 등 29건의 안건 처리

경북 구미시의회는 20일 본회의장에서 열린 제293회 임시회 제4차 본회의를 끝으로 2026년 첫 임시회 의사일정을 모두 마무리했다.


본회의에서는 상임위원회에서 심사한 의원발의 조례안 8건을 포함한 13건의 조례안과 동의안 14건, 의견제시 2건 등 총 29건의 안건을 처리했다.

구미시의회 제제293회 임시회 전경 사진/구미시의회 제공

구미시의회 제제293회 임시회 전경 사진/구미시의회 제공

AD
원본보기 아이콘

특히 이번 임시회에서 의회는 각 소관부서로부터 '2026년도 주요 업무계획'을 보고받고, 올 한 해 구미시가 추진할 핵심 사업들을 점검하고 사업의 실효성과 시정 운영 전반을 면밀히 검토했다.

박교상 의장은 "집행기관에서는 2026년 주요 업무계획에 따라 각종 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다해주기를 바라며, 의회 또한 철저한 감시와 견제는 물론 생산적인 대안과 개선책을 지속해서 제시하겠다"고 했다.


이어 "설 명절을 앞두고 시민 모두가 안전하고 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 집행기관의 각별한 노력을 당부드린다"고 했다.


한편 다음 회기는 3월 11일부터 3월 17일까지 7일간 열리는 제294회 임시회로 결산검사위원 선임, 조례안 및 기타 안건처리 등이 예정되어 있다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다… "이젠 부르는 게 값" 6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"달러 풍부하다는데…연일 고공행진" 환율, 구조 알고 투자해볼까

국민 배우 자택서 마약 발견…요네쿠라 료코 검찰 송치

유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"

"굳이 비싼 거?"…관세 사라지자 소비자들이 찾는다는 '이 우유'

"李 대통령 좀 느슨해졌던 것 아닌가"…유시민, 이혜훈·검찰 개혁안 반대

금·은 값은 뛰는데비트코인은 왜 떨어질까

더딘 입법에 애타는 李대통령, 국회와 연쇄 회동

새로운 이슈 보기