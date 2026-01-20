인천공항 노조 "이학재 사장, 정치 투쟁 그만하고 사퇴하라"

인천국제공항공사 노동조합이 20일 이학재 사장의 '대통령실 불법 인사 개입' 주장 기자회견을 두고 정치적 여론전에 불과하다며 강하게 반발하고 즉각적인 사퇴를 촉구했다.

이날 인천공항 노조는 "이 사장의 일련의 행위가 공항 운영 과정에서 드러난 문제에 대한 책임을 외부로 전가하려는 시도"라며 "문제의 본질은 인사권 제한이 아니라, 사장이 과연 인천공항을 책임질 능력과 자격을 갖추고 있는가에 있다"고 말했다.

노조는 현재 인천공항공사의 핵심 문제에 대해 대통령실의 인사 개입에 따른 업무 마비가 아니라, 조직을 정치 한복판으로 끌고 가고 있는 이 사장에 있다고 지적했다.

그러면서 쿠웨이트 해외법인장과 SPC(특수목적법인) 상임이사 선임 문제가 이 사장이 독단적으로 추진한 인사이기 때문이라고 비판했다. 노조는 "이는 조직 안정이나 전문성 확보를 위한 인사가 아니라 사장이 중용한 인물에 대한 노골적 보은 인사"라고 주장했다.

이어 "사장은 이러한 보은 인사 시도에 제동이 걸리자 이를 '조직 마비'로 규정하고, 업무시간에 국회를 찾아 정치적 기자회견을 열었다"며 "국가 중추 시설인 인천공항의 운영 안정성은 그 어떤 명분이나 개인적 이해관계보다 우선돼야 한다"고 강조했다.

마지막으로 노조는 "이 사장은 더이상 인사권을 명분으로 조직을 흔들지 말고, 공항을 정치적 여론전과 사적 인사의 무대로 삼는 행태를 즉각 중단하라"면서 사퇴를 촉구했다.

민주노총 공공운수노조 인천공항지역지부 결의대회 모습. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>