성주군별고을장학회, 2027학년도 대비 '1:1 맞춤형 진학 컨설팅' 실시

예비 중2·3학년까지 대상 확대…도·농 간 입시 정보 격차 해소 나서

(재)성주군별고을장학회(이사장 이병환)가 지역 학생들의 체계적인 입시 전략 수립을 돕기 위해 본격적인 지원에 나섰다.

장학회는 지난 19일부터 오는 2월 27일까지 총 6주간 성주군 청소년 문화의 집에서 학생 및 학부모를 대상으로 '1:1 맞춤형 진학 컨설팅'을 실시한다고 밝혔다.

이번 컨설팅은 2027학년도 대학 입시에 대비해 지역 수험생과 학부모의 체계적인 입시전략 수립을 지원하고, 도·농 간 입시정보 격차를 해소하기 위해 기획됐다.

장학회는 사전 신청한 학생 80여 명을 대상으로 대입컨설팅 전문가가 1:1 맞춤형 상담을 진행한다.

특히 올해는 기존 관내 고등학생만을 대상으로 진행하던 컨설팅을 예비 중학교 2·3학년까지 확대해 학생들의 진로·진학 설계를 보다 조기에 지원할 예정이다.

참가 학생들은 진학 컨설팅을 통해 학교생활기록부와 모의고사 성적표에 근거해 ▲AI 기반 진로목표 및 대학 탐색 ▲진로 목표 대비 보완 영역 진단 및 맞춤형 진로 활동 안내 ▲개인별 적합한 입시 전형 선택 ▲학교생활기록부 분석을 통한 최적의 수시 전형 파악 ▲2026학년도 수험생들의 입시 성공·실패사례 안내(농어촌전형 중심) 등 효과적인 대학 전략수립에 필요한 실질적인 정보를 맞춤형으로 제공 받는다.

(재)성주군별고을장학회 관계자는 "이번 맞춤형 진학 컨설팅이 지역 수험생과 학부모들이 변화하는 대입 환경에 능동적으로 대응하고, 보다 체계적인 입시 준비를 하는 데 실질적인 도움이 되기를 기대한다"며 "앞으로도 진로·진학 설계부터 학습 지원까지 다양한 교육지원 프로그램을 지속적으로 발굴 및 운영하여 지역 학생들이 충분한 입시 경쟁력을 갖출 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





