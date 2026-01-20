[클릭 e종목]"녹십자, 알리글로 美 성과로 적자 탈출"

IBK투자증권이 20일 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 158,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 160,300 2026.01.20 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"녹십자, 알리글로 매출 급증에 4분기 컨센서스 상회…목표가↑"[클릭 e종목]"녹십자, 알리글로 약진·자회사 효율화 성과…목표가 21만원↑"알라질증후군 치료제 '리브말리액' 건강보험 급여 적용 전 종목 시세 보기 close 에 대해 미국 시장에 출시한 알리글로가 지난해 실적 목표를 달성하면서 미국 시장 확대 및 중장기 실적 달성 기대가 높아질 것으로 전망한다며 목표주가를 19만원에서 22만원으로 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

녹십자의 지난해 4분기 연결 영업실적은 매출액 4774억원(전년 동기 대비 +8.3%), 영업이익 20억원(흑자전환)으로 시장 기대치에 부합할 전망이다.

정이수 IBK투자증권 연구원은 "고마진 품목인 선천성 면역결핍증 치료제 알리글로의 견조한 매출 성장과 원·달러 환율 상승 효과가 실적에 긍정적으로 작용한 것으로 보인다"며 알리글로가 연초 제시한 매출 가이던스 1억달러(약 1500억원)를 상회한 것으로 추정했다.

올해는 핵심 품목인 알리글로의 미국 매출이 연간 1억5000만달러로 확대되면서 수익성 개선을 이끌 것으로 예상된다. 2026년 연결 실적은 매출액 2조1260억원(+7.9%), 영업이익은 966억원(+45.1%)으로 추산된다.

정 연구원은 "고수익성 품목의 매출 비중 확대와 자회사 지씨셀 및 ABO 홀딩스의 적자 축소가 이어지면서, 영업이익률은 지난해 3.3%에서 올해 4.5%로 개선되는 흐름이 지속될 것"으로 내다봤다. 혈장분획제제 부문(매출 비중 30%)의 매출은 16%, 처방의약품 부문(매출 비중 25%)은 희귀질환 치료제 헌터라제의 해외 진출 국가 확대로 6% 성장할 것으로 점쳤다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>