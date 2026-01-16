순천대 학생 50.34%…'목포대 통합' 찬성표 던져

16일 학생들 대상 통합 재투표

교육부 통합심사 절차 진행 예정

전남 국립의대 신설 속도 낼 듯

전남 순천대학교 학생들 절반 이상이 목포대학교와의 통합에 찬성했다. 두 대학 통합과 함께 추진되는 국립 의과대학 신설도 더욱 탄력이 붙을 전망이다.

16일 순천대에 따르면 순천대측은 이날 학생들을 대상으로 한 대학 통합 찬반 재투표를 실시했다. 투표는 전체 학생 6,328명 중 3,127명(49.42％)이 참여했다. 이 가운데 찬성 1,574명(50.34％), 반대는 1,553명(49.66％)이었다. 가결 요건인 50％를 간신히 넘겼다.

학생들은 지난해 12월23일 투표에선 반대(60.7％) 의견이 우세했다.

순천대는 3개 직역(교수·직원·학생) 모두 찬성률 50％ 이상을 기록할 경우에만 전체 구성원 찬성으로 간주하기로 해 학생들을 대상으로 재투표를 추진한 끝에 동의를 얻게 됐다.

순천대는 목포대와 함께 관련 서류와 신청서를 제출해 교육부의 통합 심사를 받을 예정이다. 이번 투표결과로 인해 전남도와 두 대학이 추진해 온 전남 의대설립도 속도를 낼 전망이다.

한편 보건복지부 보건의료정책심의위원회는 지난 달 말 발표된 의사인력 수급추계위원회 보고서 등을 토대로 내년 의과대학 정원을 논의 중이다. 전남도 등은 대학 통합 추진 등을 근거로 정원 배정을 기대하고 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



