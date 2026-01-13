장인식 해양경찰청장 직무대행이 13일 오전 항공기를 이용해 서해권 연안 조업선 및 낚시어선의 조업 실태를 점검하고, 외국어선의 불법조업 행위에 대한 엄정 단속을 주문하고 있다. 해양경찰청 제공
박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
[포토뉴스] 장인식 해경청장 직무대행, 서해권 조업 실태 점검
2026년 01월 13일(화)
