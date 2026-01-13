초등학생·기술 인재로…시흥시, 올해 장학사업 대상자 확대한다

경기도 시흥시가 올해부터 장학사업 대상자를 대폭 확대한다.

시흥시 인재양성재단은 새해를 맞아 장학사업의 혜택 폭을 확대하기 위해 관련 제도를 개편한다고 13일 밝혔다.

재단 측은 제도의 단순화, 지원 대상 확대, 인재 선발 기준의 다양화가 이번 제도 개편의 핵심이라고 설명했다.

시는 우선 그동안 전형 세분화로 신청 과정이 어려웠던 문제를 해소하기 위해 유사한 목적의 전형을 통합하고, 장학사업 구조를 시민이 한눈에 이해할 수 있도록 전반적으로 재정비했다.

지원 대상도 확대했다. 중·고·대학생 중심이었던 장학사업 수혜자에 올해부터는 초등학생도 포함했다. 조기 진로 탐색과 재능 발굴의 중요성이 커지는 교육환경 변화를 반영해 잠재력을 지닌 학생을 더 이른 시기부터 지원하기 위한 취지다.

기능경기대회 입상자를 대상으로 한 '기능 인재 전형'도 신설했다. 이를 통해 단순 교과 성적 중심의 선발에서 벗어나 기술과 노력의 가치를 인정하는 장학제도로 지원 범위를 확대했다.

재단 관계자는 "장학사업은 일회성 지원이 아니라 한 사람의 미래를 여는 출발점"이라며 "앞으로도 지역과 함께 인재를 키우는 시흥시인재양성재단으로 거듭나겠다"고 말했다.





