무인기 합동조사TF 구성…경찰 20여명·군 10여명

임춘한기자

입력2026.01.12 13:27

북한의 한국 무인기 침투 주장에 대한 진상 규명을 위해 '군경합동조사 태스크포스(TF)'가 구성됐다.


경찰청 국가수사본부는 12일 언론 공지를 통해 "이번 무인기 사안에 대해 안보수사국장을 팀장으로 경찰 20여명, 군 10여명 등 총 30여명 규모의 TF를 구성하고 조사에 착수했다"고 밝혔다.

조선인민군 총참모부 대변인은 전날 성명에서 작년 9월과 지난 4일 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장했고, 국방부는 우리 군이 해당 무인기를 보유하지 않고 있다며 민간 무인기일 가능성을 철저히 조사하겠다고 밝혔다.


이재명 대통령은 "(민간 무인기의 침투가) 사실이라면 한반도 평화와 국가 안보를 위협하는 중대 범죄"라며 군경 합동수사팀의 신속하고 엄정한 수사를 지시했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
