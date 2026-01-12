본문 바로가기
새해엔 도시농부 해볼까…안산시 주말농장 내달 5~7일 분양

정두환기자

입력2026.01.12 09:41

4개 지역 2604구획 대상…추첨 방식 공급

경기도 안산시는 다음달 5~7일 사흘간 주말농장 접수를 한다고 12일 밝혔다.

새해엔 도시농부 해볼까…안산시 주말농장 내달 5~7일 분양
올해 공급하는 주말농장은 ▲단원(신안산대학교 부근) ▲초지역(초지역 4번 출구 앞) ▲유원지(화랑유원지 내) ▲상록 농장(한대앞역 인근) 등 4개 지역 2604구획이다.


각 농장의 사용료는 1구획당 1만7000원이다. 관내에 거주하는 세대주 명의로 1가구당 1구획만 신청할 수 있다. 동일 세대에서 중복 신청할 경우 추첨에서 제외된다.

분양을 원하는 시민은 안산시 농업기술센터를 방문해 접수하거나 '안산시 통합예약시스템' 홈페이지를 통해 온라인으로 신청하면 된다. 직접 방문 시 세대주 주민등록등본과 신분증을 지참해야 한다.


대상자 선정 결과는 컴퓨터 추첨 후 문자나 카카오톡으로 통보한다. 주말농장 이용 기간은 3월 21일부터 11월 22일까지다.


자세한 사항은 안산시청이나 안산시농업기술센터 홈페이지를 참고하면 된다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
