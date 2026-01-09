한국종합정비, 진해구 웅동1동에 이웃돕기 100만원 기탁

관내 취약계층을 위해 사용



경남 창원특례시 진해구 웅동1동은 한국종합정비에서 8일 웅동1동 관내 취약계층을 위해 위문금 100만원을 기탁했다고 밝혔다.

이번 행사에 기탁된 위문금은 관내 저소득 소외계층 세대에 전달될 예정이다.

박청호 한국종합정비 사장은 "장기간의 경기침체 등으로 모두가 힘든 상황이지만 우리 지역 어려운 이웃들이 희망을 품고 겨울을 따뜻하게 보내도록 응원하는 마음에서 이웃돕기 위문금을 기탁하게 되었다"고 말했다.

김치숙 웅동1동장은 "한국종합정비에서 지역사회 나눔 문화 실천에 적극적으로 동참해 주셔서 진심으로 감사드린다"며 "기탁된 위문금은 웅동1동 지역 내 어려운 이웃들에게 따뜻한 마음을 담아 잘 전달하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



