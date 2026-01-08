본문 바로가기
김정기 대구시장 권한대행 "언론 악의적 보도 강경 대처하라"

영남취재본부 구대선기자

입력2026.01.08 14:39

공보관실 업무보고때 지시
"유명인사 홍보대사 활용"

김정기 대구시장 권한대행은 지난 7일 대구시청에서 공보관실로부터 2026년도 주요 업무계획 보고를 받고 "뉴미디어 트렌드 변화에 맞춰 시정홍보를 확장할 필요가 있다"고 강조했다.


김 권한대행은 "기존 페이스북, 트위터 중심에서 유튜브, 인스타그램 중심으로 이용자가 증가함에 따라 새로운 매체를 활용해 홍보를 다각화하라"고 강조했다.

작년 한국언론진흥재단에서 발표한 '2024년 소셜미디어 이용자 조사결과'를 보면, 개인간 메신저로 주로 활용되는 카카오톡을 제외하고 유튜브(84.9%), 인스타그램(38.6), 페이스북(15.1%) 트위터(6.7%) 순으로 활용도가 높았다.

1인당 평균 4.25개 소셜미디어 이용하며 카카오톡(98.9%), 유튜브(84.9%), 인스타그램(38.6%) 순으로 나타났고, 카카오톡은 이용자수는 많으나, SNS 홍보가 아닌 개인 메신저용으로 활용되는 것으로 알려졌다.


김 권한대행은 "기존 운영중인 대구TV 유튜브를 더욱 다원화해 재미와 볼거리를 많이 담은 콘텐츠를 제작하고, 지역 출신의 유명인사를 홍보대사로 활용한 정책홍보를 통해 시민공감대를 제고하라"고 주문했다.


도시브랜드 홍보와 관련해서는 "우리 시의 정체성을 담은 도시브랜드 홍보가 다소 부족하다"면서, "각종 기념품이나 청사 내 여유공간을 활용해 우리 시의 정체성을 알리고 널리 홍보할 수 있는 방안을 관련 부서와 논의하여 강구하라"고 주문했다.

올 한 해 홍보방향과 관련해서는 "상반기 '즉시 일하는 시정기조'를 알리기 위해 실국별 업무보고 사항을 시의성 있게 홍보하고, 하반기 민선 9기 출범에 맞춰 시정비전 및 주요공약 홍보계획도 차근차근 준비하라"고 지시했다.


아울러, "올해 개최 예정인 대구마라톤, 세계마스터즈육상대회 및 20주년을 맞이하는 대구국제뮤지컬페스티벌 등 각종 대형행사들이 성공적으로 개최될 수 있도록 붐업조성을 위한 홍보도 철저히 하라"고 말했다.


김정기 권한대행은 "언론의 인격적 모독이나 악의적 보도에 대해서는 강경하게 대처하되, 정책에 대한 건전한 비판이나 건설적 제안에 대해서는 정책개선에 활용하는 수용적 자세로 임해주기 바란다"고 당부했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
