경북교육청, 올해 특수학급 65학급 신·증설…'칠곡특수학교' 2028년 3월 개교

경북교육청(교육감 임종식)은 지난해 특수학급 61학급을 신·증설한 데 이어, 2026학년도에도 65학급 이상을 신·증설하기로 확정했다고 8일 밝혔다.

경북교육청은 특수교육 여건 개선을 위해 특수학급 신·증설을 꾸준히 추진해온 결과, 2024년 도내 과밀 특수학급 비율은 7.5%로 전국 평균(10.1%)보다 낮은 수준을 유지했으며, 2025학년도에는 특수학급 61학급을 신·증설함에 따라 과밀 특수학급 비율이 3.9%로 낮아졌다.

이는 학급 신·증설이 과밀 특수학급 완화와 특수학급 운영 여건 개선에 일정 부분 효과를 거두고 있음을 보여주는 결과로 분석된다.

이러한 개선 흐름을 바탕으로 경북교육청은 2026학년도에도 특수학급 65학급 이상을 추가로 신설하거나 증설할 계획이다.

이번 대규모 신·증설은 현재 남아있는 과밀학급 해소는 물론, 학기 중 전학이나 추가 배치 등으로 발생할 수 있는 신규 과밀 상황까지 사전에 대비하기 위한 취지다.

경북교육청은 학급 확충이 계획대로 추진될 경우, 2026학년도 과밀 특수학급 비율이 3% 미만으로 낮아질 것으로 전망하고 있다.

경북교육청은 특수학급 신·증설 교실 구축을 지원하고, 기존 특수학교(급) 공간혁신 사업을 지속 추진해 기준 면적에 미달하거나 교육 활동에 제약이 있는 교실을 우선적으로 개선할 계획이다.

또한 과밀학급이나 전일제 특수학급, 중증 장애 학생 비율이 높은 학급에는 기간제 특수교사와 특수교육지원강사를 추가 배치하고, 특수교육실무사를 연차적으로 증원해 교사의 수업 및 업무 부담을 완화한다.

한편, 경북교육청은 특수학교 과밀 수용과 장거리 통학 문제, 일반 학교 특수학급으로의 쏠림 현상을 근본적으로 해소하기 위한 중·장기 대책도 추진한다.

2026년부터 '경북 미래형 특수학교 설립 계획 연구 용역'을 실시해 지역별 수요와 통학 실태를 종합적으로 분석하고, 이를 토대로 단계적인 특수학교 추가 설립 방안을 마련할 예정이다.

이와 함께 경북 서남부권 과밀 해소를 위한 (가칭)칠곡 특수학교는 2028년 3월 개교를 목표로 추진중이다.

임종식 경북교육감은 "특수교육대상자 증가와 교육 여건 변화에 대응하기 위해 특수학급 신증설과 인력 지원을 지속적으로 추진해 왔다"라며, "2026학년도에도 학급 확충과 인력 지원, 특수학교 설립을 차질 없이 추진해 특수교육 여건 개선이 현장에서 안정적으로 이어질 수 있도록 하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>