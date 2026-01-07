강기정 "광주·전남 행정통합, 주민투표도 검토"

강 시장“주민투표 땐 예산 400억 필요”

의회 동의 등 다른 의견 수렴 방식도 언급

7일 오후 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 '광주·전남 행정통합 추진 방향 정책토론회'에서 강기정 광주시장과 최치국 광주연구원장, 김영선 전남연구원장 등 참석자들이 통합 추진 방향을 논의했다. 송보현 기자

강기정 광주시장은 7일 광주·전남 행정통합과 관련해 "아침에 주민투표가 어떤 절차를 통해 가능한지 검토했다"며 "가장 빠른 로드맵을 밟으면 설 명절 이전에도 가능하다는 결론에 도달했다"고 밝혔다.

강 시장은 이날 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 '광주·전남 행정통합 추진 방향 정책토론회' 축사에서 "특별법과 함께 또 하나의 과제는 시도민의 의사를 묻는 일"이라며 이같이 말했다.

그는 "주민투표를 시행할 경우 약 400억 원의 예산이 필요하다"며 "오는 8일 주민투표 유권자가 확정되는 일정 등을 고려해 가장 빠른 경로를 검토했다"고 설명했다.

다만 강 시장은 주민투표를 확정한 것은 아니라고 선을 그었다. 그는 "주민투표를 할 수 없는 사정이 생길 경우에도 간담회나 여론조사, 공청회 등을 거쳐 시·도의회 의결로 추진하더라도 법률의 범위에서 크게 벗어나지 않는다는 점을 확인했다"며, 기존의 '의회 동의' 방식 가능성도 함께 언급했다.

강 시장은 "광주·전남 통합 협력 협의체가 구성되는 대로 주민투표를 할 것인지, 시도민의 의견을 어떤 방식으로 최종 결론 낼 것인지에 대한 결정이 이뤄지길 바란다"고 말했다.

이날 정책토론회는 광주·전남연구원이 공동 주최·주관했다. 발제에 나선 김대성 전남연구원 상생협력단장은 "행정통합의 기본 전제는 통합 이전보다 나은 혜택을 얻는 것"이라며 "산업·문화·자치분권 분야에서 중앙정부로부터 권한을 이양받아 시너지를 창출해야 한다"고 말했다.

김영록 전남지사는 영상 축사를 통해 "이재명 정부가 강력한 의지로 통합을 전폭 지원하는 지금이 반드시 잡아야 할 기회"라며 "행정통합 특별법을 2월 안에 통과시킬 수 있도록 필요한 행정·재정 특례를 조속히 발굴해 입법안으로 제출하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



