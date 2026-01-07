경기도 '中企 애로 처리 플랫폼' 서비스 개선

경기도와 경기도경제과학진흥원이 '기업애로 처리 플랫폼'의 서비스를 한단계 업그레이드했다.

경기도와 경과원은 중소기업 지원을 위한 새 기업SOS시스템(www.giupsos.or.kr)을 제작해 1월부터 서비스한다고 7일 밝혔다.

기업SOS시스템은 담당 기관을 찾거나 처리 상황을 일일이 문의할 필요가 없는 맞춤형 기업애로 처리플랫폼이다. 인공지능(GPT)을 도입해 신속한 상담이 가능하도록 설계됐다. 특히 음성만으로도 애로사항을 접수할 수 있는 가능(STT)이 탑재됐다.

GPT 기능은 기업이 애로를 입력하면 인공지능(AI)이 내용을 정리하고 핵심을 요약해 보다 빠른 상담과 대응이 가능하도록 돕는다. 단순 문의는 즉시 해결 방향을 안내하고, 추가 지원이 필요한 경우에는 상담 신청과 전문가 연계로 이어진다.

STT 서비스는 전화로 기업애로를 남기면 음성이 문자로 변환돼 자동 신청, 접수되는 기능으로 현장이나 이동 중에도 애로를 접수할 수 있어 기업이 부담 없이 활용할 수 있다.

기업이 겪는 애로를 한 번에 접수하고, 한 곳에서 해결 과정을 확인할 수 있는 온라인 원스톱 창구를 마련해 회원가입 후 PC나 모바일을 통해 애로를 접수하면, 처리 단계별로 접수, 처리자 지정, 답변 등의 진행 상황을 실시간 알림 기능으로 확인할 수 있다.

모바일 기능과 애로처리 절차 개선, 소통 기능도 마련했다.

모바일과 PC로 간편하게 기업의 복합적인 애로를 신청해 여러 기관과 부서가 관련된 사안도 기업이 한 번만 접수하면 관련 기관(도, 시군, 공공기관)에 동시에 전달돼 신속하게 처리된다. 기업은 여러 기관을 전전하지 않고도 필요한 지원을 받을 수 있어 행정절차에 드는 시간과 비용을 크게 줄일 수 있다.

서갑수 경기도 규제개혁과장은 "기업SOS는 기업이 행정에 맞추는 시스템이 아니라, 행정이 기업의 눈높이에 맞춘 플랫폼"이라며 "기업이 겪는 문제를 빠르게 듣고 실질적으로 해결하는 데 초점을 맞췄다"라고 말했다.





이영규 기자



