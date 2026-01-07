본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

중랑구, 205명에 장학금 1억3000만원 전달…18년간 73억 지원

김민진기자

입력2026.01.07 06:30

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울 자치구 최대 규모 104억 장학기금 운영

서울 중랑구(구청장 류경기)가 지역 인재 육성을 위해 '지역사회발전기여 중랑장학생' 205명에게 총 1억3000여만원의 장학금을 전달했다고 7일 밝혔다.

중랑장학생 장학증서 수여식에 참석한 류경기 중랑구청장과 구민들의 모습. 중랑구 제공.

중랑장학생 장학증서 수여식에 참석한 류경기 중랑구청장과 구민들의 모습. 중랑구 제공.

AD
원본보기 아이콘

구는 6일 두 차례에 걸쳐 장학증서 수여식을 개최하고, 지역사회 발전에 기여한 구민의 자녀 등 지역 인재들에게 응원의 뜻을 전했다고 밝혔다.


중랑구는 2008년 ‘중랑구 장학기금 설치 및 관리 조례’ 제정 이후 꾸준한 기금 확충을 통해 현재 서울시 자치구 중 최대 규모인 약 104억원의 장학기금을 운용하고 있다. 2008년부터 현재까지 총 8405명의 학생에게 73억5000여만원의 장학금을 지원했다.

류경기 중랑구청장은 "중랑장학금은 40만 구민의 염원을 담아 학생들의 꿈을 응원하는 소중한 자산"이라며 "앞으로도 교육비 부담을 덜고 누구나 배움의 기회를 누릴 수 있는 '교육도시 중랑'을 만들어가겠다"고 말했다.


중랑구는 장학사업과 함께 교육 인프라 확충에도 힘을 쏟고 있다. 서울시 자치구 최초로 2개의 교육지원센터를 운영해 맞춤형 교육 서비스를 제공하고 있으며, 과학 인재 양성을 위한 천문과학관 건립도 추진 중이다. 올해 학교 교육경비 지원 예산으로는 서울시 자치구 가운데 세 번째로 많은 160억원을 편성했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

밥 한끼에 40만원이 날아갔습니다

李대통령 셀카, '샤오미15 울트라' 선택한 까닭

"삼성 로봇 왜 없느냐" 질문에…노태문 "로봇 중요, 차분히 준비 중"

"주애 중앙 배치·과도한 스킨십, 체제 불안·왜곡 드러내" 日 언론 분석

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t '와르르'

"환율방어 위해 국민연금 수익성 희생한다?" 환헤지에 대한 오해와 진실

새로운 이슈 보기