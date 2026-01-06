본문 바로가기
[오늘의신상]아이오페, 고효능 PDRN 'XMD'…남성 라인 첫 확장

이민지기자

입력2026.01.06 11:04

남성 피부 맞게 적용
수분, 탄력, 톤 케어 한번에 제공

아이오페가 'XMD 클리니컬 리커버리 올인원 포맨'을 선보인다고 6일 밝혔다.

[오늘의신상]아이오페, 고효능 PDRN 'XMD'…남성 라인 첫 확장
아이오페는 2016년 남성 스킨케어 시장에 새로운 기준을 제시하며 '맨 올데이 퍼펙트 올인원'을 선보였다. 이후 다양한 효능의 남성 올인원 제품을 지속 출시하며 시장 리더십을 강화해왔으며, 그 결과 첫 출시 이후 지난해까지 올인원 전 제품 누적 판매량 기준 약 460만 병을 돌파했다.


이번 신제품은 아이오페 XMD 라인의 첫 남성 제품으로, 브랜드가 쌓아온 남성 스킨케어 분야의 독보적인 성과와 축적된 기술력을 담은 고효능의 PDRN 올인원이다. XMD 라인이 지향하는 특수관리급 원리를 남성 피부에 맞게 적용해, 수분·탄력·톤 케어를 한 번에 제공한다.

특허 출원한 2세대 PDRN 기반의 'PDRN H.A.™' 성분을 72.2% 고함량으로 함유해, 올인원 케어는 물론 피부 속부터 차오르는 탄력 플럼핑 효과를 선사한다. 또한 피부 유효성분을 캡슐화한 겔 구조에 담은 '스킨 부스팅 인퓨전 테크™' 제형 기술을 적용해, 기술 미적용 대비 유효성분을 피부에 최대 5.7배 더 채워준다.


제형은 끈적임을 선호하지 않는 남성들도 데일리 케어로 부담 없이 사용할 수 있도록, 피부 속까지 유효성분을 충분히 전달하면서도 끈적임이 거의 느껴지지 않는 산뜻한 사용감을 구현했다.


아이오페 XMD 클리니컬 리커버리 올인원 포맨은 전국 아리따움 매장, 아모레몰을 비롯해 올리브영, 네이버 공식 브랜드 스토어 등에서 구매할 수 있다. 한편, 아이오페는 지난해 7월 새로운 차원의 피부개선 솔루션을 제시하는 XMD 라인을 선보였으며, 대표제품인 'XMD 스템3 클리니컬 리커버리 세럼'은 특수관리급 효능으로 높은 호응을 얻고 있다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

