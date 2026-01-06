[오늘의신상]아이오페, 고효능 PDRN 'XMD'…남성 라인 첫 확장

남성 피부 맞게 적용

수분, 탄력, 톤 케어 한번에 제공

아이오페가 'XMD 클리니컬 리커버리 올인원 포맨'을 선보인다고 6일 밝혔다.

아이오페는 2016년 남성 스킨케어 시장에 새로운 기준을 제시하며 '맨 올데이 퍼펙트 올인원'을 선보였다. 이후 다양한 효능의 남성 올인원 제품을 지속 출시하며 시장 리더십을 강화해왔으며, 그 결과 첫 출시 이후 지난해까지 올인원 전 제품 누적 판매량 기준 약 460만 병을 돌파했다.

이번 신제품은 아이오페 XMD 라인의 첫 남성 제품으로, 브랜드가 쌓아온 남성 스킨케어 분야의 독보적인 성과와 축적된 기술력을 담은 고효능의 PDRN 올인원이다. XMD 라인이 지향하는 특수관리급 원리를 남성 피부에 맞게 적용해, 수분·탄력·톤 케어를 한 번에 제공한다.

특허 출원한 2세대 PDRN 기반의 'PDRN H.A.™' 성분을 72.2% 고함량으로 함유해, 올인원 케어는 물론 피부 속부터 차오르는 탄력 플럼핑 효과를 선사한다. 또한 피부 유효성분을 캡슐화한 겔 구조에 담은 '스킨 부스팅 인퓨전 테크™' 제형 기술을 적용해, 기술 미적용 대비 유효성분을 피부에 최대 5.7배 더 채워준다.

제형은 끈적임을 선호하지 않는 남성들도 데일리 케어로 부담 없이 사용할 수 있도록, 피부 속까지 유효성분을 충분히 전달하면서도 끈적임이 거의 느껴지지 않는 산뜻한 사용감을 구현했다.

아이오페 XMD 클리니컬 리커버리 올인원 포맨은 전국 아리따움 매장, 아모레몰을 비롯해 올리브영, 네이버 공식 브랜드 스토어 등에서 구매할 수 있다. 한편, 아이오페는 지난해 7월 새로운 차원의 피부개선 솔루션을 제시하는 XMD 라인을 선보였으며, 대표제품인 'XMD 스템3 클리니컬 리커버리 세럼'은 특수관리급 효능으로 높은 호응을 얻고 있다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>