본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

인천 연수구, '우리 아기 첫인사' 사업…전광판에 사진·글 송출

박혜숙기자

입력2026.01.06 09:02

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인천 연수구는 출산과 양육에 친화적인 환경을 조성하기 위해 '우리 아기 첫인사' 사업을 추진한다고 6일 밝혔다.


이번 사업은 지역사회가 함께 아기의 탄생을 축하하며 출산 가정에 대한 사회적 지지와 자긍심을 높이고, 가족 친화적인 사회 분위기를 조성하기 위해 마련됐다.

매월 2주마다 연수구청 1층 드림캔버스, 연수구청 사거리, 제2청사 옥외, 청학사거리, 문학사거리 등 5개 전광판을 통해 출생 아기 사진과 부모의 축하 글이 송출된다.


연수구 지역 출생아 가정은 누구나 참여할 수 있으며, 온라인(네이버폼)을 통해 간편하게 신청하면 된다.


이재호 연수구청장은 "앞으로도 출산 가정에 대한 지속적인 관심을 통해 출산과 양육에 대한 사회적 관심을 높이고, 아이 키우기 좋은 연수구 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

인천 연수구청 1층 전광판을 통해 출생 아기 사진과 부모의 축하 글이 송출되고 있다. 인천 연수구 제공

인천 연수구청 1층 전광판을 통해 출생 아기 사진과 부모의 축하 글이 송출되고 있다. 인천 연수구 제공

AD
원본보기 아이콘




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오래된 차 바꾸세요" 보조금 주더니…최악이었던 베이징 공기질 확 좋아졌다 "오래된 차 바꾸세요" 보조금 주더니…최악이었던 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t 와르르 쏟아진다

새벽 2시의 급습…'피자 주문 급증'이 힌트였다?

교통사고 났다고 한방치료 '풀코스' 받다가…이제 심사 딱 걸린다

일본서 사라진 중국인들 어디갔나 봤더니…"서울행 3.3배 쑥"

"AI 때문에 회사 잘린다? 난 옆 팀으로 갑니다"

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

샤오미폰으로 시진핑과 '셀카' 찍은 李대통령 "덕분에 인생샷. ㅎㅎ"

새로운 이슈 보기