인천 연수구, '우리 아기 첫인사' 사업…전광판에 사진·글 송출

인천 연수구는 출산과 양육에 친화적인 환경을 조성하기 위해 '우리 아기 첫인사' 사업을 추진한다고 6일 밝혔다.

이번 사업은 지역사회가 함께 아기의 탄생을 축하하며 출산 가정에 대한 사회적 지지와 자긍심을 높이고, 가족 친화적인 사회 분위기를 조성하기 위해 마련됐다.

매월 2주마다 연수구청 1층 드림캔버스, 연수구청 사거리, 제2청사 옥외, 청학사거리, 문학사거리 등 5개 전광판을 통해 출생 아기 사진과 부모의 축하 글이 송출된다.

연수구 지역 출생아 가정은 누구나 참여할 수 있으며, 온라인(네이버폼)을 통해 간편하게 신청하면 된다.

이재호 연수구청장은 "앞으로도 출산 가정에 대한 지속적인 관심을 통해 출산과 양육에 대한 사회적 관심을 높이고, 아이 키우기 좋은 연수구 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

인천 연수구청 1층 전광판을 통해 출생 아기 사진과 부모의 축하 글이 송출되고 있다. 인천 연수구 제공 AD 원본보기 아이콘





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>