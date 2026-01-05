부산시, 고용노동부 '일·생활 균형 지수' 전국 2위… 특·광역시 1위 달성

2024년 전남 75.6·부산 73·서울 72.8



'일' 영역서 전국 15위→1위 큰폭 상승

부산이 일과 생활의 균형이 잘 잡힌 도시로 다시 평가받았다.

부산시(시장 박형준)는 고용노동부가 발표한 '2024년 일·생활 균형 지수'에서 가점을 포함해 전국 2위, 특·광역시 가운데서는 1위를 차지했다고 5일 알렸다.

일·생활 균형 지수는 고용노동부가 한국여성정책연구원에 위탁해 전국 17개 광역자치단체를 대상으로 '일', '생활', '제도', '지자체 관심도', '가점' 등 5개 영역 25개 지표를 분석해 매년 발표하고 있다. 부산은 지수 발표가 시작된 2018년 이후 꾸준히 상위권을 유지해 왔으며 한때 중위권으로 내려갔다 이번 평가에서 다시 상위권에 복귀했다.

부산의 2024년 기준 종합 점수는 73점으로, 전남(75.6점)에 이어 두 번째로 높았다. 서울은 72.8점으로 뒤를 이었다. 부산은 2017년 기준 39.5점에서 매년 점수가 상승해 왔으며, 이번에는 전년 대비 7.7점이 오르며 가장 큰 상승 폭을 기록했다.

이번 순위 상승은 '일' 영역의 지표 개선이 크게 작용했다. 부산은 초과 근로시간 감소, 유연근무제 도입과 이용률 확대, 휴가 사용 일수 증가 등에 힘입어 해당 영역에서 2023년 전국 15위에서 2024년 전국 1위로 올라섰다. 초과 근로시간 점수는 1.7점에서 2.3점으로, 유연근무제 도입은 1.2점에서 2.5점으로, 이용률은 3.1점에서 4.8점으로, 휴가 사용 일수는 1.1점에서 2.3점으로 각각 개선됐다.

이와 함께 '생활', '제도', '지자체 관심도' 영역에서도 모두 중위권 이상의 성적을 냈고 정부 인증 가사서비스 활성화 평가에 따른 가점 항목에서는 만점을 받았다.

부산시는 그동안 일·생활 균형 문화 확산을 위해 관련 조례 제정과 전담 조직 설치를 비롯해 다양한 정책을 추진해 왔다. 지난해에는 소규모 기업을 중심으로 제도 홍보와 맞춤형 상담, 워라밸 직장교육, 가족친화 직장문화 조성 지원, 우수기업 선정, 기업·직장인 응원 캠페인 등을 진행했다. 2018년부터 매년 운영 중인 '워라밸 주간'도 시민 체감형 행사로 자리잡고 있다.

시는 올해도 산업단지 등 중소기업 밀집 지역을 중심으로 '찾아가는 설명회'를 확대하고, 기업 맞춤형 정보 제공과 정부 지원사업 연계를 통해 일·생활 균형 문화 확산에 힘을 쏟을 계획이다.

박형준 시장은 "이번 결과는 일·생활 균형 향상을 위해 꾸준히 기울여 온 노력이 반영된 것"이라며 "기업과 시민이 체감할 수 있는 정책을 통해 '일·생활 균형 행복 도시 부산'을 만들어 가겠다"고 힘줬다.

작년 7월 열린 일생활 균형 제도 설명회. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



