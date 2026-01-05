화순전남대병원, 단일공 로봇수술 '다빈치SP' 2년새 300건

유방·갑상선암 수술 분야서 성과

화순전남대학교병원 내분비외과가 최첨단 4세대 단일공 로봇수술 장비인 '다빈치 SP'를 통해 유방·갑상선암 수술 분야에서 안정적인 성과를 거두고 있다. 특히 흉터를 최소화하고 회복 속도를 높인 단일공 수술이 성공적으로 자리를 잡으면서 의료 서비스의 질적 성장을 뒷받침하고 있다는 평가다.

5일 화순전남대병원에 따르면 병원은 지난 2023년 12월 충청·호남지역 최초로 다빈치 SP를 도입한 이후, 로봇수술의 범위를 적극적으로 확대해 왔다. 다빈치 SP는 갑상선 수술의 경우, 약 2.5㎝의 단 한 개 절개창을 통해 카메라와 로봇팔이 진입하는 시스템으로, 여러 개의 구멍을 냈던 기존 방식보다 미용적 만족도가 높고 환자의 신체적 부담이 적은 것이 특징이다.

유방 수술 또한 약 5㎝의 단일 절개창을 통해 전유방 절제술이 가능하며 내분비외과의 경우 유방암 환자에서 보형물을 이용한 즉시 재건까지 함께 시행하고 있다.

다빈치 SP의 기술적 장점은 구체적인 수치로 확인된다. 내분비외과의 연간 로봇수술 건수는 지난 2024년 100건에서 지난해 169건으로 크게 늘었으며, 다빈치 SP 도입 이후 누적 단일공 수술 건수는 300건에 근접하며 지속적인 확대 추세를 나타내고 있다.

박민호 내분비외과분과장을 비롯한 의료진이 다빈치 SP를 활용한 유방암 및 갑상선암 수술을 안정적으로 시행하며 수술의 정확도를 입증한 결과다.

화순전남대병원은 호남 지역에서 유일하게 '다빈치 SP'와 '다빈치 Xi'를 동시에 보유하며 환자 개별 상태에 따른 맞춤형 수술 환경을 구축하고 있다. 이는 지역 환자들이 먼 거리의 수도권을 방문하지 않고도 인근에서 전문적인 로봇수술 치료를 받을 수 있는 중요한 기반이 되고 있다.

내분비외과는 이미 다빈치 Xi를 통해 2023년 15건, 2025년 11건 등의 수술을 시행하며 풍부한 임상 경험을 쌓아왔다.

박민호 교수는 "기존 다빈치 Xi를 통해 확인된 안전성을 바탕으로, 수술 시간 단축과 빠른 회복에 효과적인 다빈치 SP 수술을 확대하고 있다"며 "정교한 기술이 필요한 고난도 로봇수술을 통해 환자들에게 더 나은 치료 결과를 제공하고 만족도를 높이는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

민정준 병원장은 "고난도 암 수술 분야에서 정밀함과 환자 편의성을 동시에 확보한 화순전남대병원은 앞으로도 로봇수술 역량을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다"고 말했다.





