5일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 1.9원 오른 1443.7원에 개장했다.
김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"가뜩이나 예민한데 영수증에 200원 더?"…'컵 따... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
원·달러 환율 1.9원 오른 1443.7원 개장
2026년 01월 05일(월)
5일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 1.9원 오른 1443.7원에 개장했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
8세·6세 아들 남기고…11시간씩 '심야배송' 숨진 쿠팡 기사, 산재 인정
"활동 중단인데 이래도 돼?"…'나래 팀장' 언급한 김숙 SNS에 '좋아요' 누른 박나래
동성남친 집 방문했는데, 아버지가 옛 성매매 단골손님…"보자마자 안색 변해"
1개 만원에도 "빨리 주세요" 품절 대란…안성재도 쩔쩔맨 그놈의 '두쫀쿠' [주머니톡]
"이 팀은 무슨 업무하는 곳이죠?"…AI 등장에 '없던 직무' 생겼다[AI시대, 일자리가 바뀐다]
"퍼스트 레이디 아닌 첫번째 전사"…베네수엘라 영부인 정체는
"생후 3개월 아이 낳은 듯" 5.8㎏ 초우량아에 의료진도 화들짝
머리 큰 사람들 의문의 1승?…"머리 작고 교육 수준 낮으면 치매위험 쑥"