사회
경기소방, 안양 의료시설 화재 '신속한 초기대응·협업' 빛났다

이영규기자

입력2026.01.02 15:39

경기도소방재난본부가 새해 첫날 새벽 안양시 한 의료시설에서 발생한 화재에 신속한 초기 대응과 체계적인 지휘로 인명피해 없이 화재를 진압했다.


도 소방재난본부는 1일 새벽 2시46분께 화재 발생 신고를 접수한 뒤 3분 만에 현장에 도착했다. 당시 병원에는 320여명의 환자와 의료진이 있어 대규모 인명피해 우려가 컸다. 도 소방재난본부는 현장 도착 5분 만인 새벽 2시54분에 대응 1단계를 발령하고 대응에 나섰다.

당시 현장에는 인력 120명과 장비 49대가 투입됐으며, 연기 확산에 대비해 병원 관계자들과 협조해 대피 동선을 통제하는 등 현장 혼란을 최소화했다.


도 소방재난본부는 이번 대응이 안정적으로 이뤄질 수 있었던 배경에 사전 훈련을 통한 협업 경험을 꼽았다.


소방관들이 안양 소재 의료시설 화재를 진화하고 있다. 경기도소방재난본부 제공

소방관들이 안양 소재 의료시설 화재를 진화하고 있다. 경기도소방재난본부 제공

해당 의료시설은 관할 소방서가 함께 여러 차례 소방 훈련을 실시해 훈련 과정에서 공유된 대피 동선과 대응 절차가 이번 화재에서도 현장에서 자연스럽게 녹아들어 초기 대응과 인명 안전 확보에 도움이 됐다.

도 소방재난본부는 또 상황판단 회의를 통해 현장과 상황을 실시간으로 공유하며 추가 위험 요인을 사전에 차단하는 등 입체적으로 사고를 관리했다. 화재는 인명피해 없이 이날 새벽 4시20분 완전히 진압됐다.


최용철 도 소방재난본부장 전담직무대리는 "새해 첫 새벽 발생했던 이번 화재는 가장 취약한 시간대에도 '망설이지 않도록 준비돼 있던 판단'이 만든 결과"라며 "이번 대응은 초동 판단과 사전 훈련을 바탕으로 한 지휘 체계가 현장에서 함께 작동했을 때 재난을 안정적으로 관리할 수 있음을 보여준 사례"라고 강조했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
