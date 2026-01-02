본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

광명시, 새해 아이 첫돌 축하금 늘린다

정두환기자

입력2026.01.02 09:07

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

첫째 60만원, 둘째 80만원…셋째 이상은 100만원 지급
박승원 시장 "양육 지원 늘려 아이 키우기 좋은 도시로"

경기도 광명시가 출생아들의 첫돌 축하금을 화끈하게 늘린다.

광명시, 새해 아이 첫돌 축하금 늘린다
AD
원본보기 아이콘

광명시는 올해부터 '아이조아 첫돌 축하금'을 지난해보다 10만~30만원 올리기로 했다고 2일 밝혔다. 이 지원금은 광명시에서 태어나 첫돌을 맞은 아이의 부모에게 지역화폐인 '광명사랑화폐'로 축하금을 지급하는 것이다.


축하금은 첫째 50만원→60만원, 둘째 60만원→80만 원, 셋째 이상 70만원→100만원으로 각각 상향된다.

앞서 시는 2024년 수도권 지방자치단체로는 처음으로 첫돌 축하금 제도를 도입해 50만원을 일괄 지급했으며, 지난해에는 자녀 수별 지급액을 차등화했다.


바뀐 축하금 기준은 지난해 출생한 유아부터 적용된다. 자세한 내용은 주소지 관할 행정복지센터나 민원콜센터, 광명시청 여성가족과로 문의하면 안내받을 수 있다.


시는 이번 지원 확대를 통해 출산·양육에 대한 사회적 책임을 강화하고, 저출생 대응 정책의 실효성을 더욱 높여 나간다는 방침이다.

박승원 광명시장은 "이 사업은 아이 한 명 한 명의 성장을 도시가 함께 책임지겠다는 시의 약속"이라며 "앞으로도 부모가 체감할 수 있는 양육 지원을 확대해 아이 낳고 키우기 좋은 도시를 만들어가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인력 발목잡는 지방이전론[Why&Next] "판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"가장 아름다운 사진작가"…트럼프 SNS 전략 실세 30세 보좌관

"맘대로 못나가" 논란의 다이어트 감옥…"2주만에 14㎏ 빠지긴 했어"

"로또 못 산다고요?" 대목 놓쳤다…새해 첫날 '발행 스톱'에 혼란

무신사 '쿠팡과는 다르다'…5만원 쿠폰팩 "그냥 드려요"

"아이들을 화면서 보호하자" 호주 이어 프랑스도 청소년 SNS 규제 추진

스페이스X·오픈AI·앤스로픽, 올해 역대 최대급 IPO 예고

美, 中 '대만포위훈련'에 "군사 압박 중단해야"

새로운 이슈 보기