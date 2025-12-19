본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

화순복숭아연합회, 화순장학회에 장학금 250만원 기부

호남취재본부 신동호기자

입력2025.12.19 17:12

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전남 화순군은 지난 18일 화순복숭아연합회 영농조합법인(대표 이교육)이 화순장학회에 지역 인재 육성을 위한 장학금 250만원을 기부했다고 19일 밝혔다.

화순복숭아연합회 기탁식 기념사진. 화순군 제공

화순복숭아연합회 기탁식 기념사진. 화순군 제공

AD
원본보기 아이콘

지난 2016년부터 매년 장학금을 기부한 화순복숭아연합회 영농조합법인은 올해도 장학금을 기부하며 지역 인재 양성을 위한 나눔을 실천하고 있다.


또 화순 복숭아의 품질 향상과 안정적인 생산 기반 구축을 위해 노력해 왔으며, 지역 농업의 경쟁력 강화를 비롯해 지역사회와 함께하는 상생 활동에도 꾸준히 참여하고 있다.

이교육 대표는 "지역에서 농업을 이어오며 학생들이 지역의 미래라는 사실을 늘 실감하고 있다"며 "이번 기탁이 학생들이 각자의 자리에서 꿈을 준비하는 데 작은 힘이 되길 바라며, 앞으로도 지역과 함께하는 역할을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.


구복규 화순장학회 이사장은 "지역 농업 단체가 오랜 기간 변함없이 장학사업에 동참해 매우 뜻깊다"며 "기부해 주신 장학금은 지역 학생들이 학업에 전념하고 미래를 준비할 수 있도록 소중히 사용하겠다"고 말했다.


자세한 사항은 화순군 인구청년정책과 평생교육팀으로 문의하면 된다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무려 562톤 매장된 中 산둥 바다 "아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

승차감이 하차감을 넘어섰다

매일 이렇게 씻었다가 '깜짝'…"절대 하지 마세요" 피부 망친다는 '이 습관'

남극 최대 황제펭귄 번식지서 새끼 70% 사라졌다

이재용, Z세대 선정 '올해의 리더' 압도적 1위…2위는 '깐부회동' 정의선

'저속노화' 정희원 "불륜 아냐, 수사기관 통해 사실 밝힐 것"…경찰 수사 착수

"마약은 대량살상무기"라면서…트럼프, 대마초 규제 완화

"300만원짜리는 22만원"… 연말정산 앞두고 가짜 기부 영수증 기승

새로운 이슈 보기