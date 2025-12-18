본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

화순군, 다사랑건강가정복지협회와 '가족센터' 위탁 협약

호남취재본부 신동호기자

입력2025.12.18 17:00

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

가족 지원 정책·돌봄 기반 확충

전남 화순군이 18일 군청 소회의실에서 ㈔다사랑건강가정복지협회와 화순군 가족센터 업무 위탁 협약을 체결했다.

화순군 가족센터 업무 위탁 협약식 기념사진. 화순군 제공

화순군 가족센터 업무 위탁 협약식 기념사진. 화순군 제공

AD
원본보기 아이콘

군에 따르면 이번 협약은 가족 지원 정책의 안정적 추진과 지역사회 돌봄 기반을 확충하기 위해 추진됐다.


이번 협약을 통해 ▲가족관계 증진 및 가족 역량 강화 프로그램 운영 ▲다문화가족 지원 및 안정적 정착 지원 ▲공동 육아 나눔터 서비스 운영 및 연계 활성화 ▲지역사회 네트워크 구축 등 다양한 가족 서비스를 보다 전문적이고 체계적으로 제공할 계획이다.

특히 가족센터를 중심으로 아이부터 다문화가족까지 모든 군민이 함께 어울리고 성장할 수 있는 지역공동체 기반을 강화해 변화하는 가족 형태와 다양한 돌봄 수요에 적극 대응해 나간다는 방침이다.


김종식 ㈔다사랑건강가정복지협회 회장은 "지역의 다양한 가족을 위한 맞춤형 서비스를 강화해 화순군민에게 실질적인 도움이 되도록 최선을 다하겠다"고 전했다.


구복규 군수는 "가족센터는 아이부터 다문화가족까지 모든 군민이 함께 어울리고 성장하는 지역공동체의 중심 공간이다"며 "이번 협약을 계기로 가족이 행복한 화순, 아이 키우기 좋은 화순을 만들기 위해 더 세심하고 따뜻한 지원을 하겠다"고 말했다.

한편, 군은 앞으로도 가족 지원 프로그램 공동육아 나눔터 활성화, 다문화가족 역량 강화를 위한 지속적인 정책을 추진할 예정이다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다 "삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨을 못 쉬어요" 젤리 먹던 손녀…그 순간 '슈퍼우먼'이 나타났다

"20년 젊어 보여, 비결이 뭡니까" 비키니 입고 대회 나간 '할머니 보디빌더'

"절대 버리지 마세요"…약사들은 꼭 챙긴다는 작은 봉지

망가져 반납된 책 펼쳤더니…지퍼백에 돈과 손편지가

제주 놀러간 20대, "차가 없네?" 렌터카로 광란의 드리프트

내부순환로·북부간선도로 지하화… 3.4조 투입 '땅 밑으로'

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

새로운 이슈 보기