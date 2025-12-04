특검, '고가 금품 의혹' 김건희 대면조사…한동훈에 10일 참고인 출석요구

반클리프 아펠 목걸이, 금거북이 등 수수 의혹

'공천청탁' 김상민 관련 한동훈 10일 소환

특검 "일정협의 시도했으나 무응답"

민중기 특별검사팀이 '고가 금품수수 의혹'과 관련해 김건희 여사를 4일 소환해 조사 중이다. '윤석열 전 대통령 부부의 공천 개입 의혹'과 관련해서는 한동훈 전 국민의힘 대표에게 오는 10일 참고인 조사를 위해 출석하라고 요구했다.

박노수 특검보는 이날 정례 브리핑에서 "오늘 오후 2시 김 여사를 소환해 반클리프 아펠 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계, 금거북이 등 금품 수수 의혹에 대한 조사를 진행 중"이라고 밝혔다. 지난 8월 29일 구속기소 된 이후 받는 두 번째 출석 조사이자 특검팀 출범 이후 여덟 번째 조사다.

특검팀은 이날 김 여사의 진술을 토대로 적용 법리를 구성하고 공여자로 지목된 이들의 피의자 전환 여부 등을 결정할 전망이다.

아울러 특검팀은 한 전 대표에 대해서는 오는 10일 참고인으로 출석할 것을 요청하는 출석요구서를 전날 발송했다고 밝혔다. 박 특검보는 "한 전 대표 소환조사를 위해 지난 8월부터 다각도로 일정 협의를 요청했으나 일체 회신이 없었다"며 "3회에 걸쳐 출석요구서를 등기우편으로 발송했으나 한 차례도 응하지 않았다"고 했다.

이어 한 전 대표가 언론 등에서 작년 총선 무렵 김상민 전 부장검사를 공천해달라는 요청을 받고 거절하자 윤 전 대통령과 갈등이 생겼다는 취지로 말한 적이 있다고 언급했다. 박 특검보는 "이는 특검 수사 대상인 윤 전 대통령 등의 공천 개입 의혹을 규명하기 위해 반드시 확인이 필요한 사안"이라며 "한 전 대표가 당 대표로서 수행한 업무와 관련해 언급한 내용에 대해 국민적 의혹을 해소할 필요가 있는 점을 감안해 수사에 협조해줄 것을 기대한다"고 밝혔다.

공천 개입 의혹은 김 여사가 김 전 검사로부터 고가의 그림을 받고 총선 공천에 힘써줬다는 내용으로, 당시 한 전 대표가 재임하며 공천권을 행사한 시기다. 특검팀은 김 여사 측이 그림을 받은 대가로 김 전 검사의 지난해 총선 공천과 국가정보원 법률특보 임명에 도움을 준 게 아닌지 의심하고 있다.

한 전 대표가 출석하면 특검팀은 그를 상대로 실제로 윤 전 대통령 부부 측으로부터 김 전 부장검사 공천에 관한 압력을 받은 적 있는지 등을 확인할 것으로 보인다.

특검팀은 아울러 이날 오전 '관저 이전 특혜 의혹'과 관련해 인테리어 업체 21그램의 공동대표 이모 씨의 주거지와 사무실을 압수수색했다고 밝혔다. 특검팀은 아울러 '양평 고속도로 노선변경 의혹'에 관여한 것으로 의심하는 국토교통부 과장 김모씨를 전날에 이어 직권남용 권리행사방해 혐의를 받는 피의자 신분으로 재차 소환했다.





