정진욱 의원, 광주 내년 국비 3조 9천497억 확보

역대 최대…AI 모빌리티 시범도시 등 반영

더불어민주당 정진욱 국회의원은 4일 "광주시가 역대 최대 규모로 확보한 2026년도 국비 3조 9,497억원은 광주시와 8명의 국회의원들이 원팀 정신으로 힘을 모아 협력해서 이뤄낸 쾌거"라고 밝혔다.

정진욱 의원 프로필 사진.

특히 인공지능 (AI)·미래모빌리티·피지컬 AI·제조혁신 등 광주의 미래를 좌우할 전략산업 예산이 폭넓게 반영되면서, 정진욱 의원은 "광주가 'AI 중심도시'와 '미래모빌리티 선도도시'로 도약할 굳건한 기반이 마련됐다"고 평가했다.

정진욱 의원은 "국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 예비심사 과정부터 예산결산특별위원회 종합심사에 이르기까지 예결위원으로서 직접 챙기며 정부안에 없던 광주발전의 핵심 사업들을 대거 신규 포함시킨 점에 보람을 느낀다"고 말했다.

올해 광주시가 확보한 2026년도 국비 예산 3조 9,497억원은 전년 대비 5,639억원(16.6%) 증가한 규모로 정부 예산 증가율(8.1%)의 두 배가 넘는 성과다.

정진욱 의원은 같은 예결위원인 안도걸 의원과 함께 산자중기위와 예결위 활동을 통해 광주의 AI·미래차·도시혁신 기반 구축 등 주요 사업들을 국비 사업에 포함시키기 위해 국회 예결위원장 및 민주당 간사는 물론 부처 관계자들과 수시로 접촉해 예산 필요성을 적극 설득했다.

국가 AI 컴퓨팅센터 무산 이후 광주가 요구해 온 후속대책이 예산으로 공식 반영됐다.

정진욱 의원은 김민석 총리를 상대로 한 예산결산특별위원회 질의에서 "국산 NPU 경쟁력 강화, AI 선도도시 광주 후속대책, 광주형 AI 실증모델 구축을 강력히 촉구했고, 그 결과 국가 NPU 전용 컴퓨팅센터 광주 설립 타당성 용역비 6억원이 새롭게 반영된 것도 성과 중 하나다"고 전했다.

이를 통해 국산 AI 반도체 (NPU) 의 실증·검증·확산을 전담하는 국가 컴퓨팅센터를 광주에 구축하기 위한 첫 단계로, 향후 GPU·NPU 기반의 국가 AI 인프라가 광주에 집적되는 계기가 될 것으로 기대된다.

또 ▲AI 모빌리티 시범도시 조성 617억원 ▲미래모빌리티 인지부품 기능안전 시험지원기반 구축 24억원 ▲미래차 탑재모듈 상용화 기반구축 15억원 ▲미래 자동차 편의·안전 기술고도화 기반구축 6억 7,000만원, 국산 AI 인프라와 AX 연구를 바탕으로 AX 전환을 통해 광주를 AI 실증도시로 만들기 위한 ▲ 광주 AI 실증도시 실현 용역비 5억원 등이 신규 반영되는 성과를 거뒀다.

로봇·센서·모듈·자율주행 등 기계·부품 산업과 AI 기술을 결합한 피지컬 AI 핵심 거점 조성 사업 등도 신규 반영됐다.

정진욱 의원은 "'피지컬 AI 기반 휴머노이드 제조혁신 시범지구 조성' 10억원을 국회에서 새로 추가해 광주가 휴머노이드 산업의 선도 도시로 성장할 수 있는 기반을 확보했다"며 "광주 주력 제조업의 디지털 전환을 체계적으로 지원하기 위해 '뿌리산업 변화 대응 공정고도화 지원센터 구축 '5억원도 신규 반영돼 지역 제조업의 공정혁신·스마트화·에너지 효율화 기반이 대폭 강화될 전망이다"고 강조했다.

이어 "확보된 예산은 광주의 AI·미래모빌리티·피지컬 AI·제조혁신 기반을 더욱 탄탄하게 만드는 첫걸음이며, 앞으로 후속예산 확보와 제도 정비까지 꼼꼼히 챙기겠다"며 "광주가 세계적 AI 중심도시로 도약하는 데 필요한 모든 역할을 다하겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 신동호 기자



