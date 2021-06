한국테크놀로지 자회사, 부산·속초·서산 등에 모델하우스 오픈… "전국 동시 분양"

[아시아경제 장효원 기자] 코스닥 상장사 한국테크놀로지 한국테크놀로지 053590 | 코스닥 증권정보 현재가 1,715 전일대비 20 등락률 -1.15% 거래량 3,366,451 전일가 1,735 2021.06.08 11:02 장중(20분지연) 관련기사 한국테크놀로지 자회사, 상반기 첫 ‘1조원’ 수주… 연간 목표 달성 청신호한국테크놀로지, 5000억 규모 아리울 해상풍력단지 업무협약 체결모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 자회사 대우조선해양건설은 충남 서산, 강원 속초, 부산 기장에서 프리미엄 아파트 브랜드인 ‘엘크루(ELCRU)’의 동시 분양에 나선다고 8일 밝혔다.

가장 먼저 서산 ‘석림 엘크루 에듀포레’가 분양을 시작한다.

석림동 493-1번지 일원 지하 2층~지상 20층 6개 동 아파트 266세대 규모다. 주택전시관은 충청남도 서산시 잠홍동 609-4에 위치하며 오는 9일 특별공급을 시작으로, 10일 1순위, 11일 2순위를 청약하며 17일 당첨자를 발표한다. 108세대가 일반공급이다.

인근 초중고교 5곳(석림초·서산여중·석림중·서산중·서산여고) 등 훌륭한 학군이 장점으로 꼽힌다.

이어 분양되는 속초 ‘영랑호 엘크루 라테라’는 속초시 장사동 일원에 들어선다. 지하 1층 ~ 지상 4층 15개 동 총 200세대 규모 테라스 하우스(타운하우스)로 조성된다.

분양홍보관은 강원도 속초시 조양동 1557-1에 위치하며 오는 14일 특별공급, 15일 1순위, 16일 2순위 청약을 진행하고 22일에 당첨자를 발표한다.

마지막은 부산 ‘기장역 엘크루 더퍼스트’ 아파트다. 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 35-1번지 일원에 지하 3층 ~ 지상 26층 2개 동 총 219가구 규모로 분양을 시작한다.

모델하우스는 부산광역시 해운대로 608에 위치하며 오는 14일부터 특별 공급을 시작한다.

회사 관계자는 “대우조선해양건설 프리미엄 아파트 브랜드 ‘엘크루’는 동대구역, 평택 등에서 분양을 조기 완판시켰다. 부산·충남·강원 등 전국에 걸쳐 대규모로 진행하는 동시 분양도 조기완판을 기대하고 있다”라고 말했다.

한편 대우조선해양건설은 올해 상반기 수주 호조로 올해 수주 목표 1조8000억원 달성에 청신호가 켜지고 있다고 지난 7일 밝힌바 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr