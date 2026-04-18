"미국 가려면 100만원 더 필요해요"…역대 최고 33단계 적용, 유류할증료 "비행기 타기 겁나네"

중동 전쟁 장기화로 국제 유가가 높은 수준을 이어가면서, 5월 발권 국제선 항공권에 붙는 유류할증료가 결국 역대 최고 단계까지 올라갔습니다. 해외여행을 준비하는 사람들 입장에서는 항공권 가격 부담이 한층 더 커지게 된 셈입니다.

항공업계에 따르면 5월 유류할증료 산정 기준이 되는 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)은 갤런당 511.21센트, 배럴당 214.71달러를 기록했습니다. 현행 기준상 배럴당 470센트 이상이면 최고 단계인 33단계가 적용되는데, 이번이 바로 그 첫 사례입니다.

유류할증료는 항공사가 유가 상승으로 늘어난 비용을 일부 보전하기 위해 항공권 운임에 추가로 부과하는 금액입니다. 국토교통부의 거리비례제를 바탕으로 항공사들이 매달 조정해 책정합니다.

특히 이번 5월 유류할증료는 4월의 18단계에서 무려 15단계나 뛰어올랐습니다. 이는 2016년 현재의 유류할증료 체계가 도입된 이후 한 달 기준 최대 상승 폭입니다. 이전 최고 단계는 러시아·우크라이나 전쟁 여파가 반영됐던 2022년 7~8월의 22단계였습니다.

대한항공은 5월 국제선 유류할증료를 편도 기준 최소 7만5000원에서 최대 56만4000원으로 책정했습니다. 지난달의 4만2000원~30만3000원과 비교하면 큰 폭으로 오른 수준입니다. 예를 들어 뉴욕 노선을 왕복할 경우 유류할증료만 112만8000원이 추가될 수 있습니다. 아시아나항공 역시 편도 기준 8만5400원에서 최대 47만6200원의 유류할증료를 적용합니다. 전월 대비로 보면 4만1500원에서 22만4300원까지 오른 수치입니다.

국제 유가 흐름이 당분간 쉽게 꺾이지 않을 가능성이 있는 만큼, 해외여행을 계획하고 있다면 항공권 기본 운임뿐 아니라 유류할증료까지 꼼꼼히 확인할 필요가 있어 보입니다.