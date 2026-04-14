"살 찌는 음식 다 빼라" 심각한 아동 비만에 급식 손 보는 영국

영국 학교 급식에서 감자튀김, 치킨너깃 같은 튀김류가 완전히 사라질 전망입니다.

아동 비만 문제를 해결하기 위해 영국 정부가 급식 전면 개편에 나섰기 때문입니다.

개편안은 이르면 내년 9월부터 단계적으로 시행될 예정입니다.

'살 찌는 식품' OUT

생선튀김과 감자튀김, 치킨너깃 등 기름에 튀긴 음식이 전면 전면 제외됩니다.

기존에는 주 2회까지 허용됐지만

현장에서 기준이 제대로 지켜지지 않았다는 점이 반영됐습니다.

피자와 페이스트리, 소시지롤 등 고지방·고염 가공식품도 제한됩니다.

디저트는 '과일 중심'으로

케이크·푸딩·아이스크림은 주 1회만 허용하고 |

디저트의 절반 이상은 과일을 포함해야 합니다.

음료는 물·우유·저당 음료 중심으로 재편되며

과일주스는 제외 대상에 포함됩니다.

식단 구성 자체를 바꾼다

모든 주식 메뉴에는 채소나 샐러드를 반드시 포함하고

통곡물과 콩류 사용을 늘려야 합니다.

이를 통해 당 섭취를 줄이고 식이섬유 섭취를 늘린다는 계획입니다.

왜 이렇게 강하게 밀어붙이나

이 정책의 배경은 꽤 심각합니다.

유치원·초등학교 아동의 약 24%가 과체중 또는 비만 상태입니다.

초등학교 졸업 시점에 3명 중 1명 이상이 과체중·비만에 해당하는 것으로 나타났습니다.

어린이의 당류 섭취가 권장량을 크게 웃돌고

식이섬유 섭취가 부족한 비율은 90%를 넘는다는 조사 결과도 있습니다.

급식 관리, 더 깐깐하게

각 학교는 급식 메뉴와 영양 기준을 온라인에 공개해야 합니다.

또한 급식 기준 준수를 점검하는 책임자를 지정해야 합니다.

정부는 공청회 등을 거쳐 개편안을 확정할 계획입니다.