나 점심 먹고 올게… 다 해줄 수 있지?

편집자주 말로 아이디어를 설명하면 인공지능(AI)이 코드를 작성해주는 '바이브 코딩' 시대다. 개발자 직업이 인기를 끌면서 코딩 열풍이 불던 지난 10년과 비교해 분위기가 완전히 달라졌다. 누구든 코딩을 할 수 있는 시대가 됐지만 관련업계 취업은 더 어려워졌고 보안 문제도 심각해졌다. 급격히 진행된 개발 패러다임 전환은 우리 실생활을 어떻게 바꿔놓고 있을까. 아시아경제는 바이브 코딩이 바꿔 놓은 산업 전환의 현장을 들여다보고자 한다.



바야흐로… 바이브 코딩 전성시대

지난달 25일 오전 10시 서울 성동구의 한 공유오피스. 한자리에 모인 주식회사 '오파크' 소속원 4명은 간단히 인사를 주고받은 뒤 노트북을 켜고 일을 시작했다. 칸막이가 가득한 일반적인 회사 사무실 모습과 달랐다. 개발자들은 '잠깐'의 타이핑 시간을 보낸 후 노트북을 밀어놓고 옆 사람과 계속 대화했다. 앤스로픽의 생성형 인공지능(AI) 모델 '클로드'에 이미 할 일을 시켜놓은 상태다. 서로 아이디어를 이야기할 때도 추상적인 내용이 아닌 바이브 코딩을 통해 작성된 코드를 보여주면서 논의를 이어갔다.

점심시간이 가까워지자 직원들은 모니터 앞에서 골똘히 고민했다. 생각 끝에 여러 문장을 클로드에 집어넣고 식사하러 나갔다. 그러는 동안 AI는 시키는 대로 코드를 짜기 시작했다. 그 누구도 컴퓨터 앞에 앉아서 일일이 코드를 작성하지 않았다. 김혜린 오파크 대표(32·여)는 "개발자들은 바이브 코딩으로 AI가 프로그래밍하도록 지시한다"며 "AI만으로 개발하는 건 회사 차원에서 지양하지만 개발자가 컨트롤타워가 되는 건 당연한 흐름"이라고 말했다.

김혜린 오파크 대표가 AI에게 업무 지시 후 팀원들과 회의를 하고 있다. 김 대표는 AI가 개발자 4명 정도의 업무 역량을 보여줘 타 프로젝트와 동시에 업무를 진행할 수 있게 되었다고 말했다. 윤동주 기자 원본보기 아이콘

전기공학과 출신인 김 대표는 2023년 2월 플랫폼 개발 스타트업 오파크를 창업했다. 오파크가 만들고 있는 플랫폼은 '툰트-M'으로 건축자재 발주와 관련된 검색, 프로젝트 관리, 클라이언트와의 소통 도구, 결제 등 기능을 모두 제공한다. 프로그램 개발자 출신이 아닌 그가 플랫폼 개발 사업에 뛰어들 수 있었던 건 AI가 있기에 가능했다. 툰트-M 플랫폼을 구현하기 위해 데이터 수집을 시작한 건 지난해 8월, 1년도 채 안 돼 플랫폼을 구축했다. 수십 명이 할 일을 4명이 하다 보니 인건비 등 비용도 크게 들어가지 않았다.

"AI의 발전을 보면서 '

아, 이거 돈을 아끼면서 만들 수 있겠다'고 생각했어요.

바이브 코딩이 아니었다면

툰트-M 개발을 시도조차 못 했을 겁니다."

바이브 코딩이 산업 현장을 지배하면서 업무 효율성은 대폭 개선됐다. 개발자 코드 공유 사이트 '깃허브'의 보고서 'AI 시대의 엔지니어링 리더십(Engineering leadership in the age of AI)'에 따르면 개발자들은 AI 코딩 도구를 통해 작업을 최대 55% 빠르게 마무리할 수 있게 됐다. 뿐만 아니라 바이브 코딩으로 인해 코드 품질 개선, 가독성 향상 등 프로그래밍 결과물까지 좋아졌다. 이 때문에 개발 현장은 바이브 코딩이 잠식했다고 봐도 무방하다. 시장조사기관 가트너는 2023년 기준 기업 소프트웨어 개발자의 AI를 통한 코딩 비율은 10% 미만에 불과했지만 2028년 75%까지 성장할 것으로 내다봤다.

바이브 코딩, 업무 효율성 개선

개발 관련 비전공자들도 바이브 코딩을 반겼다. 대기업에서 상품 기획을 담당하고 있는 김모씨(39·남)는 개발에 대해 전혀 알지 못한다. 그럼에도 바이브 코딩을 통해 게임이나 유튜브 영상 분석 플랫폼 등을 만들고 있다. 처음에는 자기계발 목적으로 바이브 코딩을 시도했다. 마음에 드는 결과물을 창출할 때까지 여러 번 반복하다 보니 재미를 붙여서 여러 분야를 바이브 코딩을 통해 시도하고 있다. 김씨는 현재 바이브 코딩을 쉽게 접근할 수 있도록 안내하는 '스마트대디'라는 유튜브 채널도 운영 중이다.



공병선 기자

지난달 3일 김씨는 기자에게 바이브 코딩으로 게임을 만드는 과정을 보여줬다. 그가 구글의 생성형 AI 모델 '제미나이'에 "데브시스터즈의 쿠키런과 같은 게임을 만들고 싶은데 상세한 기획서를 써줘"라고 말하자 제미나이는 순식간에 구체적인 내용을 담은 기획서를 만들어냈다. 이어 "기획서를 기반으로 당장 플레이할 수 있는 게임을 만들어줘"라고 하니 곧바로 쿠키가 장애물을 뛰어넘는 게임이 만들어졌다. 게임이 만들어지는 데까지 걸린 시간은 단 5분이었다. 최근 김씨는 8살 아들을 위해 슈퍼마리오와 같은 게임을 만들어주기도 했다.

"어린아이를 위한 학습용 게임이

시중에 있긴 한데 비싸더라고요.

그런 게임도 이제 직접 만들어 줄 수 있게 됐습니다.

앞으로도 바이브 코딩을 활용해 무언가를 만들고

실 험하는 과정을 콘텐츠로도 보여주고 싶어요."

바이브 코딩, 소통의 벽 허물어

김혜린 오파크 대표(오른쪽 두번째)가 AI에게 업무 지시 후 팀원들과 회의를 하고 있다. 김 대표는 AI가 개발자 4명 정도의 업무 역량을 보여줘 타 프로젝트와 동시에 업무를 진행할수 있게 되었다고 말했다. 윤동주 기자 원본보기 아이콘

바이브 코딩이 바꾼 가장 결정적인 장면은 업무 현장에서 사라진 소통의 벽이다. 오파크에서 영상 및 디자인 기획 담당으로 일하는 정연수씨(33·여)는 프로그래밍을 모르지만 개발자들과 함께 얘기하며 상품 기획을 준비 중이다. 영상 또는 이미지를 만들 때도 바이브 코딩에 넣을 프롬프트가 중요하니 개발자들과 자주 이야기한다. 정씨는 "처음에는 전혀 컴퓨터 언어를 이해하지 못했지만 바이브 코딩을 하다 보니 흐름 정도는 알아볼 수 있게 됐다"며 "개발자들이 프로그래밍한 내용에 대한 이해도도 올라갔다"고 말했다.

김 대표 역시 바이브 코딩으로 인해 업무상 소통이 편해졌다고 강조했다. 오파크에는 기획서가 따로 없다. 곧바로 AI에 바이브 코딩을 요청하고 결과값을 이야기하면 된다. 업무에 대한 피드백도 어렵지 않다. 바이브 코딩이 일의 강도를 줄여주니 지시하는 사람도, 지시를 받는 사람도 덜 부담스럽다. 김 대표는 바이브 코딩 덕분에 창업이란 자신의 꿈에 가까워졌다고 말한다. 그는 "고등학생 때부터 창업을 꼭 해보고 싶었는데, AI의 발전이 있었기에 실현 가능했다"고 말했다.

바이브 코딩 2시간… 문과 출신 기자도 만드는 투자성향 분석 사이트

컴퓨터 언어를 읽을 줄 모르는 문과 출신 기자가 사주와 MBTI(성격유형검사)를 종합해 투자 성향을 분석해주는 사이트를 직접 만드는 데 걸린 시간은 단 두 시간. 인공지능(AI)과 대화하면서 코드를 작성하고 프로그래밍 하는 바이브 코딩이 있어 가능했다.

활용한 도구는 오픈AI의 생성형 AI 모델 '챗GPT'와 프로그래밍 전문 모델 '코덱스'(Codex)다. 먼저 챗GPT에 "바이브 코딩으로 사주와 MBTI를 종합해서 투자 성향을 알려주는 사이트를 만들고 싶은데 아이디어가 어때?"라고 물었다. 그러자 챗GPT는 "좋은 아이디어"라고 하면서도 "사주와 MBTI를 투자 조언으로 삼으면 위험하고 성향 탐색형 콘텐츠 및 보조 도구로 설계해야 한다"고 지적했다. 아울러 첫 화면은 어떻게 구성해야 하는지, 흥미를 끌 수 있는 요소는 어떤 것인지 알려줬다.

기자는 16개 MBTI 유형과 사주마다의 투자 성향을 목록으로 정리해달라고 했다. 챗GPT는 곧바로 각 MBTI와 사주의 투자 성향과 강점 및 약점, 어울리는 투자 스타일, 경계해야 하는 투자 실수 등을 정리했다.

사용자들이 편하게 기능을 쓸 수 있도록 디자인하는 UI·UX(사용자 인터페이스·사용자 경험) 역시 잘 모르기 때문에 비슷하게 만들고 싶은 여러 사이트를 챗GPT에 알려줬다. 챗GPT는 입력은 간단하고 결과는 차트형으로 정리하는 화면으로 구성했다. 이에 맞게 프롬프트를 짜달라고 하자 '최종본'으로 코드를 만들었다. 뿐만 아니라 "코덱스에 넣을 수 있도록 정리해달라"고 하자 거기에 맞춰서 코드를 수정했다.

사이트 제작 원하니 코드 곧바로 제시… 부족한 부분도 알아서 척척 수정

이후 챗GPT에서 코덱스로 플랫폼을 옮겼다. 코덱스는 단순 코드를 짜는 것뿐만 아니라 오류를 수정하고 파일을 정리하는 등 개발의 전 과정을 전문적으로 수행한다. 코덱스에 챗GPT가 짜준 코드를 집어넣고 "부족한 부분이 있나요?"라고 물었다. 코덱스는 "바로 만들 수 있을 정도로 탄탄하지만 사주 계산 범위, 성별 사용 목적 등을 추가해야 한다"고 조언하고 새로운 코드를 만들어줬다.

주변 사람이 접속할 수 있는 서버지만, 운용 비용이 발생하지 않는 방향으로 사이트를 만들어달라고 요청했다. 이에 코덱스는 "버셀(Vercel)이란 사이트를 통해 배포하는 게 가장 쉬운 방법"이라고 알렸다. 아울러 깃허브(GitHub)란 사이트에도 가입하라고 했다. 문제는 버셀과 깃허브란 사이트를 처음 들어봤고 나오는 단어들도 생소하다는 점이다. 코덱스가 모든 과정을 알려줬지만 문과생인 기자는 이해하기 어려웠다. 이에 모든 화면을 하나하나 캡처해서 코덱스에 물어보기 시작했다.

코덱스의 답변도 더 단순해졌다. 코덱스는 "여기서 더 안 건드려도 된다" "사이트 상단의 왼쪽의 버튼을 누르면 된다"며 초보자도 쉽게 따라 할 수 있도록 안내했다. 혹시 잘못 누르면 되돌릴 수 없을까 우려돼 화면이 바뀔 때마다 캡처해서 물어봐도 코덱스는 전혀 짜증 내지 않고 모든 것을 친절히 답했다.

지난달 24일 본지 기자는 오픈AI의 생성형 AI 모델 '챗GPT'와 프로그래밍 전문 모델 '코덱스'(Codex)를 활용해 바이브 코딩을 진행했다. 바이브 코딩을 통해 사주와 성격유형검사(MBTI)를 종합한 투자 성향 분석 사이트를 만들었다. 원본보기 아이콘

아무것도 몰라도 짜증 안 내고 답변… 두 시간 만에 사이트 탄생

코덱스가 안내한 대로 따라 하니 새로운 링크가 만들어졌다. 파란색 바탕의 투자 성향 분석 사이트, '당신의 투자 성향, 동서양 화합으로 알려드립니다'가 탄생했다.

지난달 24일 본지 기자가 오픈AI의 생성형 AI 모델 '챗GPT'를 통해 바이브 코딩을 하고 있다. 챗GPT 캡처 원본보기 아이콘

이름과 탄생 연월 및 시간, MBTI를 집어넣으니 투자 성향 분석 결과가 나왔다. 기자는 '원칙 중심의 분석가'였다. 분석 결과를 다른 사람에게 공유하는 기능도 있어서 주변 사람들에게 자신의 투자 성향도 알릴 수 있다. 새로운 투자 성향 분석 사이트를 기획하고 배포하기까지 걸린 시간은 단 2시간에 불과했다. 복잡한 컴퓨터 언어를 전혀 모르는 문과 출신 기자도 바이브 코딩을 통해 머릿속 아이디어를 온전한 결과물로 만들어낸 것이다.

물론 한계도 명확했다. AI가 짜준 코드에 치명적인 오류가 발생할 경우 비전공자 입장에서는 원인을 찾고 해결하기 막막할 수밖에 없다. 버셀이나 깃허브 같은 개발 도구들의 작동 원리를 이해하지 못한 채, AI의 안내에만 의존해 목적지에 도달했다는 찜찜함도 남았다. 다만 단순히 코드를 짜는 능력보다 AI에 무엇을 지시하고 설계할 것인지 '기획하는 능력'이 중요해진 건 분명했다.